Sexualität in der Popkultur „Dr. Sommer würde heute nicht mehr funktionieren“

Heute findet sich jugendliche Sexualität überall wieder – ob in Zeitschriften, Serien oder in Erklär-Videos auf Social Media. „Medien liefern Identifikationsangebote“, sagt Moritz Stock. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Medienkommunikation und Gender Media Studies an der Universität Siegen und beschäftigt sich seit Jahren mit der Darstellung Jugendlicher und ihrer Sexualität in den Medien. Dort fänden Heranwachsende unterschiedliche Vorbilder, mit denen sie sich identifizieren könnten und die ihre eigene Identitätsbildung förderten. „Sie können sich dabei selbstständig und aus distanzierter Form mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen und es auf sich wirken lassen, ohne dabei in einer Lernsituation mit anderen Mitschülern und Mitschülerinnen zu stecken.“