Ein Reiseportal hat ausgewertet In diesen NRW-Städten gibt es die meisten Sex-Shops und Stripclubs

Die Hamburger Reeperbahn gilt als die bekannteste Erotikmeile Deutschlands – doch gibt es dort automatisch auf die größte Dichte an Sex-Shops und Stripclubs? Experten des Portals „tripz“ haben die 50 größten Städte in Deutschland auf ihr touristisches Erotik-Angebot untersucht und dafür die Anzahl der dortigen Sex-Shops, Stripclubs sowie der Burlesque-Theater und -bars zusammengetragen. Alle bei Google Maps gelisteten Lokale für Erwachsene wurden mit der Größe jeder Stadt in Quadratkilometern in Beziehung gesetzt. Die Gesamtanzahl der Etablissements wurde also auf die Fläche der jeweiligen Städte hochgerechnet. Die meisten Punkte bekam die Stadt, welche die meisten Läden pro Quadratkilometer hat. Insgesamt waren 111 Punkte möglich.