Sieben Fragen zu Sexarbeit und Prostitution Was Sexarbeit wirklich bedeutet

Die Rechte zu Prostitution sind von Land zu Land unterschiedlich. In der Europäischen Union ist die Ausübung und Inanspruchnahme in 21 Mitgliedsstaaten erlaubt (teilweise reguliert) und in 6 Mitgliedstaaten verboten. In Schweden ist zum Beispiel seit 1999 der Sexkauf verboten. Das bedeutet, dass Freier bestraft werden, nicht aber die Sexarbeiter. Betrachtet man die USA, so ist hier in den meisten Bundesstaaten Sexarbeit nach wie vor zwar illegal, wird aber teilweise geduldet.