Von Freundeskreis bis Internet Wo sich Paare aus NRW am häufigsten verlieben

Der Umfrage zufolge lernten 33,9 Prozent der Menschen aus NRW ihren Lebensgefährten über Freundschaften, im Bekanntenkreis, in der Familie oder in der Nachbarschaft kennen. Im bundesweiten Vergleich sind es 31 Prozent der Frauen und 30,9 Prozent der Männer. Im Vergleich der Altersgruppen spielte der Freundeskreis bei den 60- bis 69-Jährigen mit 26,7 Prozent die kleinste Rolle, am meisten Gewicht hatte er bei den 30- bis 39-Jährigen (31,9 Prozent). Trotzdem war auch für die 60- bis 69-Jährigen der Freundeskreis der Weg, über den die meisten ihren Lebensgefährten fanden.