Auf Partnersuche im Internet Wie man 12 typische Fehler beim Online-Dating vermeidet

Beim Ghosting verschwindet jemand plötzlich, ohne dass man die Möglichkeit hat, wieder mit ihm in Kontakt zu treten. Das heißt, das Date meldet sich plötzlich nicht mehr, beantwortet keine Nachrichten, blockiert vielleicht sogar die Nummer. Damit man davon nicht kalt erwischt wird, ist es laut Gebauer hilfreich, sich mental darauf einzustellen, dass so etwas passieren kann. Dadurch sei man besser vorbereitet und nehme das Ghosting nicht persönlich. „Ghosting ist ein Arschloch. Viele unterschätzen, was es für Auswirkungen auf die betroffene Person hat“, sagt Kabitzsch. Eine Studie hat gezeigt, dass Ghosting meist mit der Person zu tun hat, die ghostet – und nicht mit dem Gegenüber. Ein häufiger Grund ist, dass man oder frau mehrere Personen gleichzeitig kennenlernt. Mit einer Person funkt es, die anderen will man nicht weiter kennenlernen.