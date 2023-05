Ein Opfer von Lovescamming berichtet „Ich werde wegen des Kerls nie wieder weinen“

Fünf Monate lang war Jana John Hals über Kopf verliebt. Der griechische Seefahrer James sorgte für einen emotionalen Ausnahmezustand, für ein Hormonfeuerwerk. Ein Mann, der immer präsent war, stets Rat wusste, meist verständnisvoll war. Ein Traumtyp eben. „Ich bin in meinem Leben noch nie so verliebt gewesen. Noch nie hat ein Mann mich so gut gekannt, nie war ein Mensch mir so nahe“, sagt die 46-Jährige. Doch zu Gesicht bekam die Lehrerin aus Hamburg ihren Partner nie. James suchte nämlich nicht die große Liebe, sondern das große Geld. Um 20.000 Euro erleichterte der Betrüger Jana John. Zum Hintergrund: Beim Love-Scamming täuschen Kriminelle die große Liebe vor, um sich hohe Bargeldsummen zu erschleichen.