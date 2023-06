Domina, Pornodarsteller, Stripdancer Diese Arten von Sexarbeit gibt es

Sexarbeit und Prostitution sind nicht an einen Ort gebunden. Nicht nur finden sie in ausdrücklich dafür vorgesehenen Einrichtungen wie Bordellen, Laufhäusern, Stundenhotels statt, aber auch in anderen Bereichen des öffentlichen Raums (Straßenstrich, Wohnwagen) oder an vereinbarten Orten bei Vermittlung über Agenturen (Call-Girls, Begleitservice). Natürlich können Sexarbeit und Prostitution auch im privaten Raum stattfinden.