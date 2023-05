Online-Partnersuche Dating-Portale für Menschen über 50 im Überblick

Parship

Parship gehört sicherlich zu den bekanntesten Partnerbörsen in Deutschland. Der Slogan „Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship” dürfte jedem bekannt sein. Laut dem Portal haben sich bislang mehr als eine Million Singles über die Online-Datingseite verliebt. In Deutschland startete das Unternehmen seinen Service am Valentinstag 2001.

Besonderheit: Parship gehört zu den ersten Online-Dating-Anbietern in Europa. In den vergangenen Jahren hat sich das Portal immer weiter entwickelt und seit längerer Zeit auch als App verfügbar. So gibt es kaum bis keine Fake-Profile auf der Seite. In Erfahrungsberichten wird zudem immer die Einfachheit der Kontaktaufnahme gelobt.

Kosten: Eine Premium-Mitgliedschaft kostet je nach Vertragslaufzeit zwischen 45 und 79 Euro. Die erste Anmeldung ist jedoch kostenfrei.

Link zur Webseite: www.parship.de