Sexualtherapeut über Online-Dating Wird bei Tinder anders geflirtet als bei Elitepartner, Herr Lemke?

Lemke Im Internet wird oft viel schneller und enthemmter am Anfang geklärt, was die wechselseitigen Motive im Bereich der Sexualität sind. Gerade bei schwulen Männern ist es etabliert, dass regelrecht ein Skript von sexuellen Begegnungen entsteht. Da hat eine große Versprachlichung von Sexualität stattgefunden. Das Internet hat dazu geführt, dass dort über Sexualität kommuniziert wird, wo früher mehr geschwiegen wurde. Früher fand dagegen viel über Blicke, Gesten und schweigendes Handeln statt. Eine große Komponente ist zudem, dass das Internet Kompromissbildung weniger notwendig gemacht hat. Die Diskrepanz zwischen dem, was meine Phantasie ist, und dem, was ich zur Verfügung habe, ist kleiner geworden. Ich kann das, was ich will, extrem konkret und selbstgesteuert finden. Heute ist es ja so, dass Sie jede noch so spezielle Phantasie zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen können. Ich glaube tatsächlich, dass diese Erfahrung etwas verändert hat und Partnerschaften vor etwas größere Herausforderungen stellen kann. Das kann man bearbeiten, und man kann damit modern umgehen. Aber Kompromissbildung ist nun mal weniger notwendig geworden – und daher weniger ausgeprägt.