Projekt „Die nackte Wahrheit“ Alle Texte zum Thema „Aufklärung in der Schule“

Sexualkunde früher, heute und in Zukunft – Was lernen Schülerinnen und Schüler über Sexualität, Verhütung und Partnerschaft? Diesen Fragen haben sich Elena Eggert, Laura Wagener und Philip Zeitner gestellt und herausgearbeitet, wie aufgeklärt wird und was sich alles verändert hat.

Ihre Texte aus dem Themenblock „Aufklärung in der Schule“ finden Sie in deser Infostrecke.