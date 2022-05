HIV/Aids HIV, oder auch menschliches Immunschwäche-Virus genannt, ist die Ursache für die unheilbare Krankheit Aids. Eine unbehandelte Infektion mit dem Virus, führt nach unterschiedlich langer Zeit zu der Krankheit. Mit einer HIV-Therapie lässt sich Aids verhindern und Menschen können mit HIV heute gut und lange leben. Aids steht im Englischen für 'Acquired immunodeficiency syndrome', also ein erworbenes Immundefektsyndrom.

Symptome: In der Anfangszeit treten grippeähnliche Symptome auf, wie Fieber, Unwohlsein, Übelkeit und Appetitverlust. Später vermehrt sich das Virus im Körper und Tumore so wie tödliche Infektionen treten auf.