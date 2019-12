Neues miteinander ausprobieren

Immer wieder neue Seiten am anderen zu entdecken, zu verstehen was er mag und was nicht - in der Kennenlernphase ist das aufregend. Nach Jahren des Zusammenseins hingegen kennt man sich in- und auswendig. Darum rät die amerikanische Psychologieprofessorin Sadie Leder Elder in ihrem Blog „Psychology Today“ Paaren, „das Neue“ zurück in die Beziehung zu holen. Studien zeigen, dass Paare, die immer etwas Neues ausprobieren, länger glücklich miteinander sind, weil sie sich immer wieder neu erfinden. Verabreden Sie sich doch einfach mal zur Oper, besuchen Sie gemeinsam einen Kochkurs, trauen Sie sich zum Tandem-Sprung am Fallschirm.