Die sieben Todsünden im Beziehungsstreit : So streiten Paare richtig

So streiten Paare richtig

Düsseldorf Konfliktsituationen sind in Partnerschaften normal. Wichtig ist nur, richtig damit umzugehen. Sieben typische Fehler beim Beziehungsstreit und wie Sie es besser machen.

Tanja Walter (wat) schreibt im Ressort Gut leben. Sie ist Expertin für Themen rund um Gesundheit, Medizin und Psychologie und daneben in der Region mit offenen Ohren unterwegs.

Zu viel Streit - das geben Paare häufig als Auslöser für eine Trennung an. Dabei kommt es weniger auf die Häufigkeit von Streit an, sondern darauf, wie man sich streitet, fand der amerikanische Beziehungsforscher John Gottman heraus. Er entwickelte sogar ein Verfahren, mit dem er anhand eines 15 Minuten langen Paarstreits mit 94-prozentiger Wahrscheinlichkeit prognostizieren kann, ob ein Paar sechs Jahre später noch liiert sein wird. Über einen Zeitraum von 40 Jahren beobachtete er rund 3000 Paare in Auseinandersetzungen und befragte sie.