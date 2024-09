Bundesweite Studie Das ungleiche Liebesleben der Generation 50+

Attraktivitätsmerkmale Nummer eins bleiben laut Umfrage aber die inneren Werte und Fähigkeiten: Humor, gute Manieren und Intelligenz wurden hier am häufigsten genannt. Dazu passt, dass dem Jugendwahn in dieser Altersgruppe nicht so sehr gefrönt wird. Sie wollten zwar jugendlich wirken, was sich aber eher in den vielfältigen Aktivitäten zeigt, die die 50- bis 70-Jährigen heutzutage pflegen. Von Reisen, Gaming, Partys feiern oder Fallschirmspringen komme vieles nicht mehr schlagartig mit dem runden Geburtstag. „Das klassische Bild der plötzlich auftretenden Midlife-Crisis scheint überholt, stattdessen wird diese Lebensphase als Midlife-Chance begriffen“, so das Rheingold Insitut.