Fakt 4 über Asexualität: Frauen sind offenbar häufiger asexuell

In asexuellen Communities sind Frauen häufiger vertreten als Männer. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass Männer seltener asexuell wären. Der Verein Aktivista geht davon aus, dass Frauen ein stärkeres Bedürfnis haben, sich über ihre Sexualität auszutauschen. Hinzu kommt, dass Berichte zum Thema häufig in Medien und Formaten erscheinen, die sich an das weibliche Publikum richten. „Männer werden schlechter erreicht“, sagt Irina Brüning. Gleiches Phänomen spiegelt sich in der Altersstruktur wieder. Forenmitglieder sind im jüngeren bis mittleren Alter. Ältere Asexuelle vernetzen sich seltener mit Gleichgesinnten.