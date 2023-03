Untreue Partner Mitnichten geht es bei Affären immer nur um Sex

Während einer Beziehung beziehungsweise Partnerschaft erleben Paare in der Regel verschiedene Phasen: Die erste dieser Phasen lässt sich als die Illusionsphase bezeichnet. Es handelt sich hierbei um eine kurzweilige Bestätigung romantischer Vorstellungen, in der Mann und Frau den Partner idealisieren und die Schwächen wie auch Macken des Partners ignorieren. Nach nur wenigen Monaten oder Jahren bewegt sich das Miteinander in alltäglichen Bahnen und der Blick füreinander ist getrübt. Das soll heißen, dass der Glanz in den Augen des Partners abgenommen hat. Mit der Zeit sinkt die Zufriedenheit in der Beziehung beziehungsweise Partnerschaft sowie mit der Anzahl der Kinder. Mann und Frau sind von den alltäglichen Pflichten und To-Dos wie in einer Zeitschleife gefangen. Ob die alltägliche Routine mit all dem Stress, den Sorgen und Verpflichtungen ein Grund zur Untreue ist, das muss jeder für sich selbst beantworten. Doch wer sich in Gefahr begibt, kommt bekanntlich darin um.