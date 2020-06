Fakt 5 zu Affären: Die emotionale Affäre

Sicherlich, in einer emotionalen Affäre kann es irgendwann auch zu einem sexuellen Verlangen kommen. Doch in erster Linie geht es bei dieser Form der Affäre darum, einen "Seelenverwandten" an der Seite zu haben, mit dem man sich über jedes Thema unterhalten kann, der Verständnis für die eigenen Wünsche und Sorgen aufbringt und der mit anderen Worten auf einer gemeinsamen Wellenlänge liegt. In der Regel kommt es bei einer emotionalen Affäre zu keinem sexuellen Kontakt.