RP-Sprechstunde: Seltsame Halsschmerzen

Unser Autor Bernhard Robbers ist HNO-Chefarzt an der Schön-Klinik in Düsseldorf-Heerdt. Foto: frei

Das Eagle-Syndrom zählt zu den Krankheiten, bei denen es in der Regel lange dauert, bis die Ärzte die richtige Diagnose herausfinden.

Ina P. aus Mettmann fragt: „Seit drei Jahren leide ich unter stechenden Gesichts- und Halsschmerzen mit Schluckbeschwerden und einer verstärkten Hautberührungsempfindlichkeit im Hals und Kinnbereich. Was kann das sein?“

Bernhard Robbers Die Symptome lassen zunächst an Infektionen und Nervenirritationen im Kopf- Halsbereich denken. Wenn bei der Untersuchung jedoch Zeichen einer entzündlichen Schleimhautveränderung oder einer Nervenschädigung in diesem Bereich fehlen, sollte an das Eagle- Syndrom gedacht werden, benannt nach seinem Entdecker W. W. Eagle im Jahr 1937. Zu den typischen Symptomen gehören unklare Halsschmerzen, häufig verbunden mit einem Fremdkörpergefühl. Schluckprobleme können mit Heiserkeit verbunden sein. Auch Tinnitus und Schwindel gehören zu diesem komplexen Symptombild. Oftmals ist der Leidensdruck der Patienten sehr hoch, zumal sich wegen der komplexen Symptome die Diagnose verzögert.