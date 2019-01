RP-Sprechstunde: Seltsame Blähungen

Magen-Darm-Probleme können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Manchmal rühren sie von der Therapie einer anderen Erkrankung her.

Ihre Probleme lassen jedoch an ein anderes Problem denken: Das ist die Aerophagie, auf Deutsch: das vermehrte Schlucken von Luft. Das tritt manchmal als nervöse Störung auf, die Betroffenen helfen sich dann durch Rülpsen. Beim Schlafen mit einer CPAP-Maske kann es ebenfalls dazu kommen, dass Luft unbeabsichtigt auch in den Magen und darüber in den Darm gelangt. Im Liegen steigt diese Luft in den Hohlorganen Richtung Bauchdecke, nach dem Aufstehen aber natürlich nach „oben“ in Richtung Zwerchfell . Das kann dann einen sehr unangenehmen Druck im Oberbauch verursachen. Betroffene klagen auch über Appetitlosigkeit und veränderte Stuhlgewohnheiten, manchmal mit neuer Durchfall-Neigung.