Infos zu Kosten und Nutzen von IGeL Welche Leistungen muss ich beim Arzt selbst zahlen?

Um Karies vorzubeugen, kann eine Zahnreinigung sinnvoll sein. Doch die kostet – und die gesetzliche Krankenkasse zahlt sie nicht. Wer schon mal in ein Tropengebiet geflogen ist, musste seine Reiseimpfung meist auch aus eigener Tasche begleichen. Beides sind Individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, die nicht zum Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherungen gehören. Vier von zehn Versicherte haben laut einer Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK von ihrem Arzt eine solche Selbstzahler-Leistung angeboten bekommen. Etwa eine Milliarde Euro geben Kassenpatienten jährlich in Deutschland für IGeL aus. Die Leistungen sind also bekannt, doch die wenigsten wissen, dass es Regeln für den IGeL-Kosmos gibt.