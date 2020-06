Corona-Pandemie : Schwere Corona-Fälle auffällig oft mit Blutgruppe A

Kiel Die bundesweit häufigsten Blutgruppen scheinen den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung stark zu beeinflussen – mit entgegengesetztem Effekt. Menschen mit Blutgruppe 0 genießen offenbar einen gewissen genetischen Schutz.

Hand aufs Herz: Kennen Sie Ihre Blutgruppe? Nein? Sollten Sie aber. Der Autor dieser Zeilen hat die Blutgruppe 0 mit Rhesusfaktor negativ. In gewissem Sinne kann er unbesorgter in die Zukunft schauen als andere. Wer dagegen Blutgruppe A hat, sollte auf der Hut sein: Beim ihm könnte eine Infektion mit dem Coronavirus schwerer verlaufen als bei anderen. Ungünstig ist die Lage für Deutschland: Die meisten Menschen hier haben die Blutgruppe A.

Dass die Blutgruppe Einfluss auf Krankheitsverläufe haben kann, ist seit langer Zeit bekannt. Nun schlagen die Unterschiede offenbar auch bei Covid-19-Fällen zu Buche. Wie ein internationales Forscherteam aus Deutschland und Norwegen im „New England Journal of Medicine“ berichtet, haben Menschen mit der in Deutschland häufigsten Blutgruppe A ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Infektionsverlauf als solche mit anderen Blutgruppen. Menschen mit Blutgruppe 0 haben der Studie zufolge eine um etwa 50 Prozent geringere Gefahr für eine ernste Covid-19-Erkrankung.

Das Team um den Molekularbiologen Andre Franke von der Universitätsklinik hatte Blutproben von 1610 an Covid-19 erkrankten Intensivpatienten aus sieben Kliniken in Italien und Spanien analysiert. Alle Patienten wurden mit Sauerstoff behandelt oder waren an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Zusätzlich untersuchten die Wissenschaftler Blutproben von 2205 zufällig ausgewählten Männern und Frauen aus denselben Ländern als Kontrollgruppe. Dabei analysierten sie das Erbgut der Menschen.