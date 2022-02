Willkommen Baby : Ganz normal, wenn nichts mehr normal ist

Dinslaken Wenn das Baby da ist, wird alles wundervoll. Die Zweierbeziehung geht eigentlich so weiter wie bisher, nur dass alles noch viel schöner ist, und ... ja, von wegen! Ein Kind zu bekommen ist eine „natürliche Krise“ für jede Partnerschaft.

Die Geburt eines Kindes – in den meisten Fällen ist es ja die Ankunft eines Wunschkindes – ist für viele Paare eines der schönsten, wichtigsten, größten Ereignisse ihres Lebens. Aber dann, bei aller Freude, läuft irgendwie alles ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Gefühle, Sexualität, Arbeitsaufteilung, Ziele und die Überzeugung davon, wie man als Paar und Eltern eigentlich sein will – irgendwie ist alles aus dem Lot.

Wenn das so ist, dann ist das vor allem eines: normal, sagt die Psychologin Carolin Landers, Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Dinslaken und Wesel . „Für Paare, die zu uns kommen, ist es oft eine große Entlastung, wenn wir ihnen das sagen“, erklärt sie. Nicht selten hätten Eltern nämlich bis dahin das Gefühl: „Bei allen anderen um uns herum scheint es zu klappen, bei uns nicht.“ Dabei stimmt das überhaupt nicht. Aber über das Glück, das mit dem Kind kommt, wird vielleicht häufiger offen gesprochen als über die Schwierigkeiten.

Die Zeit nach der Geburt eines Babys sei eine „natürliche Krise“ im Leben. Was nicht rein negativ zu verstehen sei: Es sei eine Übergangsphase, „in der das, was mal war, nicht mehr ist und das Neue noch nicht etabliert ist“, beschreibt Landers. Die Gefühle, die es auf einmal gibt, und die Alltagssorgen – das sei für alle komplett neues, unbekanntes Terrain.

„Was auf der Strecke bleibt, ist oft ein emotionales Update“: echter Austausch darüber, wie es einem geht und was man gerade braucht. „Was dadurch weniger wird, ist das Wir-Gefühl. Und was zunimmt, ist ein Gefühl von innerlicher Distanzierung und Entfremdung“, schildert Landers weiter. „Wenn man den anderen als nicht so präsent erfährt, kann das als mangelndes Commitment zur Beziehung gedeutet werden.“ Grob zusammengefasst: Am Ende fühlen sich beide allein gelassen und glauben, es läge am jeweils anderen.