Dr. Robert Primke aus Krefeld : „Manche Kinderärzte haben Wartelisten“

Ein Baby bei einer frühen Untersuchung beim Kinderarzt - gut gelaunt. Foto: Shutterstock.com

Interview Krefeld Schon vor der Geburt sollte man sich um einen Kinderarzt kümmern. Denn dann stehen wichtige Vorsorgeuntersuchungen an. Dr. Robert Primke, Kinderarzt in Krefeld, erklärt, warum das so wichtig ist.