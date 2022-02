Frühzeitig absichern : Welche Versicherungen und Vollmachten junge Familien brauchen

Düsseldorf Unfall, Tod und existenzielle Notlage – das sind alles andere als Lieblingsthemen. Vor allem für junge Familien ist jedoch Vorsorge wichtig, um im Ernstfall abgesichert zu sein. Fragt sich nur: Welche Versicherungen sind wirklich nötig? Welche Vollmachten brauche ich, und wo bekomme ich gute Beratung?

17 Prozent der deutschen Privathaushalte haben beispielsweise keine private Haftpflichtversicherung. Das zeigt eine Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft aus dem Jahr 2019. Unter den Singles sind es gar 27 Prozent. Der Abschluss einer Privathaftpflicht ist zwar nicht Pflicht. Dennoch sei diese Versicherung ein Must-have, sagt Philipp Opfermann aus dem Bereich „Finanzen und Versicherungen“ der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Besonders jungen Familien rät er dazu, sie in ausreichender Höhe zu versichern und darauf zu achten, dass die Assekuranz auch in Schadensfällen einspringt, die durch kleine Kinder verursacht sind. Denn das ist nicht automatisch der Fall.

Bezüglich der versicherten Schadenshöhe empfiehlt der Verbraucherberater eine Summe ab zehn Millionen Euro aufwärts. Die auf den ersten Blick astronomische Deckungshöhe sei vor allem bei Personenschäden, bei denen lebenslange monatliche Pflegekosten oder Renten anfallen, oder auch bei Brandschäden schnell erreicht. In der Versicherungssumme mache eine ausreichende Absicherung im Ernstfall einen entscheidenden Unterschied, schlage sich jedoch im jährlichen Versicherungstarif nur in ein paar Euro mehr nieder.

Sparen kann in doppelter Hinsicht derjenige, der schon während der Schulzeit oder dem Studium jung und gesund die Police abschließt. Die Beitragssätze sind dann noch sehr gering und später hinzukommende Gesundheitsrisiken durch die Berufswahl spielen keine Rolle. „Es macht also einen Unterschied, ob ich mich im Januar als Schülerin versichere oder im Herbst als Krankenschwester, die einer körperlich belastenden Tätigkeit nachgeht“, sagt Opfermann.

Ebenso wichtig wie die finanzielle Absicherung ist in wachsenden Familien auch die Handlungsabsicherung. Wer darf im medizinischen Notfall entscheiden? Wie sieht es mit Kontovollmachten aus? Wer soll mein Auto abmelden können, wenn ich es nicht tun kann? Für solche Ernstfälle sollten vorzeitig Vollmachten erteilt werden. Welche medizinischen Maßnahmen in bestimmten Situationen gewünscht oder zu unterlassen sind, kann jeder für sich in der sogenannten Patientenverfügung festhalten. Selbst die Entscheidung darüber zu treffen, entlastet im eintretenden Notfall die Angehörigen. Weder für das Erstellen einer Patientenverfügung noch eines Testaments ist laut Opfermann zwangsläufig notwendig, einen Notar einzubinden. Oft helfen kostenlose Online-Tools bei der Erstellung. Eine Sorgerechtsvollmacht kann im Falle einer Trennung vom Kindsvater oder die Kindsmutter Sinn machen. Sie befähigt den jeweils andern in dringenden Fällen auch alleinige Entscheidungen zu treffen. Diese Vollmacht sollte konkret die Entscheidungsbefugnisse benennen und ebenso festhalten, welche Entscheidungen nicht alleine getroffen werden dürfen. Mit einer sogenannten Sorgerechtsverfügung können Eltern gemeinsam einen Vormund für ihre minderjährigen Kinder festlegen. Diese Vollmacht kommt nur dann zum Tragen, wenn den Eltern etwas zustößt. Sie sollte handgeschrieben sein, mit Vor- und Zunamen unterschrieben und Ort sowie Datum beinhalten.