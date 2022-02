Schwanger im Kreis Viersen : So gelingt die Hebammen-Suche

Monica Ebbers (l.) und Andrea Stoetges sind selbst Hebammen und wissen, worauf es bei der Suche nach einer ankommt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Hebammen sind stark nachgefragt, deshalb sollte die Suche früh beginnen. Expertinnen erklären, wie man sie am besten kontaktiert, wie sie Schwangere unterstützen und für wen sich eine Hausgeburt eignet.

Auf dem Schwangerschaftstest blitzt der zweite Strich durch: endlich schwanger. In dieser spannenden Zeit steht vor allem eines im Vordergrund: die Vorfreude. Doch bei aller Freude auf das Baby darf die Hebammensuche nicht untergehen. Denn: „Die Frauen sind gezwungen, sich so früh wie möglich bei den Hebammen zu melden“, wissen die Hebammen Monica Ebbers, Andrea Stroetges und Antje Hagedorn von der Hebammenpraxis Niederkrüchten. Grund für die frühe Suche ist der deutschlandweite Hebammenmangel. Schnell kommt die Frage auf: Wie finde ich überhaupt eine Hebamme?

„Wenn wir einer Schwangeren absagen müssen, verweisen wir auf Hebammen-Plattformen, die die Hebammen mit der Verfügbarkeit auflisten“, erklärt Ebbers. Wichtige Internetseiten, die bei der Suche helfen, sind: www.ammely.de, hebammensuche.de, hebammenlisten.de und familienwegweiser-kreisviersen.de. Schwangere sollten in einem Umkreis von zehn bis 15 Kilometern von ihrem Wohnort nach einer Hebamme suchen. „Ganz wichtig ist es, sich eine Liste zur Übersicht anzufertigen, damit man nicht den Überblick verliert und eine Hebamme doppelt anfragt“, weiß Ebbers. „Außerdem sollte man bei der Hebammensuche am Ball bleiben und nach den ersten Absagen nicht enttäuscht sein und aufgeben“, ergänzt Stroetges.

Am einfachsten funktioniert die Kontaktaufnahme mit einer Hebamme per E-Mail: „Eine sachliche Anfrage mit dem Namen, Wohnort, Entbindungstermin und der Telefonnummer reicht völlig aus“, erklären die Hebammen. Wenn alles gut läuft, haben die angefragten Hebammen noch Kapazitäten frei. „Wir verabreden dann einen Kennenlerntermin und stehen in der Schwangerschaft mit Rat und Tat und nach individuellen Bedürfnissen zur Verfügung“, erklären die Expertinnen. „So entsteht auch ein Vertrauensverhältnis, das die Betreuung im Wochenbett schöner und einfacher macht.“

Wenn der Nachwuchs auf der Welt ist, stehen in der ersten Zeit regelmäßige Besuche und in den darauffolgenden sechs Wochen Besuche nach Bedarf an. „Wir schauen auf die Rückbildung der Gebärmutter, die Verheilung eventueller Geburtsverletzungen, das Handling, die Ernährung und das Gewicht des Babys sowie auf die Nabelheilung“, erklären die Expertinnen. „Aber es ist auch viel Ankommen als Familie.“ Auch Themen wie die Stillzeit, Entwicklungsschritte, Wachstumsschübe oder das Einrichten einer eigenen Hausapotheke stehen auf der Tagesordnung. Die Wünsche und Vorstellungen sind je nach Familie verschieden, sodass auch einige Themen variieren.

Genauso individuell wie die Wochenbettbetreuung verläuft auch die Geburt eines Kindes. Es gibt keinen Leitfaden für die perfekte Geburt – doch vor allem der Aspekt der Sicherheit steht für die Frauen im Vordergrund. Das bedeutet für manche Mütter eine medizinische Versorgung in einer Klinik – andere fühlen sich in einer gewohnten Atmosphäre sicher und möchten ihr Kind in den eigenen vier Wänden gebären.

Doch was spricht für eine Hausgeburt und für wen ist diese geeignet? „Eine Hausgeburt ist für völlig risikofreie, komplikationslose Schwangerschaften geeignet. Keine Frühchen, keine Zwillinge, keine Babys in Steißlage“, weiß Ebbers, die früher auch Hausgeburten begleitet hat. Eine weitere Voraussetzung: „Die Frau muss Vertrauen in ihre eigene Gebährfähigkeit haben und sich sicher fühlen.“ Der größte Vorteil einer Hausgeburt ist laut der Hebammen die gewohnte Umgebung: „Es ist schön, in intimer Atmosphäre und mit dem genauen Bewusstsein darüber, wer vor Ort ist, die Geburt durchzuführen.“ In die Klinik verlegt wird eine Hausgeburt, wenn sich Komplikationen für Mutter oder Kind ankündigen: „Eine Beleghebamme bleibt auch dort an der Seite der Familie.“ Aber auch wenn die Mutter Schmerzmittel einfordert, muss die Geburt in die Klinik verlagert werden. Wer sich also keine Geburt ohne Schmerzmittel oder Periduralanästhesie (PDA) vorstellen kann, für den kommt eine Hausgeburt nicht infrage.

Es sind nicht viele werdende Eltern, die sich für eine Hausgeburt entscheiden. In Nettetal gab es im Jahr 2018 und 2019 zwei Hausgeburten, 2020 waren es fünf, 2021 zwölf. Auch in der Gemeinde Schwalmtal wurden mit den Jahren mehr Hausgeburten verzeichnet: 2019 gab es zwei, 2020 waren es drei und 2021 fünf. Wer eine Entbindung zu Hause in Erwägung zieht, der sollte sich früh um eine qualifizierte Hebamme kümmern. „Solche Beleghebammen gibt es kaum noch. Wenn man eine findet, die dann auch noch Kapazitäten hat, ist es ein absoluter Glücksgriff“, sagt Ebbers. Der Grund dafür sei die hohe Jahreshaftpflichtversicherung, die dann für die Hebammen fällig werde.