Serie Schwangerschaft und Geburt : Hebamme als unverzichtbare Stütze

Bianka Krenz-Uhlmann ist mit mehr als 50 Jahren Berufserfahrung als Hebamme eine kompetente und humorvolle Ansprechpartnerin für junge Mütter. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Jeder Frau steht eine Hebamme zu - doch nicht jede bekommt sie. Denn die Nachfrage ist manchmal größer als das Angebot. Dabei sind Hebammen in den ersten Wochen sehr wichtig für Kinder, Eltern und die Lebensqualität.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Guter Rat muss nicht teuer sein, und vor allem muss er nicht langweilig sein. Diesen Eindruck gewinnt man im Gespräch mit Bianka Krenz-Uhlmann. Sie ist seit 52 Jahren Hebamme und trotz ihrer fast 72 Jahre mit lockeren Sprüchen und großem Erfahrungsschatz im Einsatz. „Ich rate den Frauen, ihr eigenes Toilettenpapier ins Krankenhaus mitzunehmen. Das Papier dort ist oft viel zu hart“, sagt sie. Von wem, wenn nicht von einer guten Hebamme, bekommt man solch hilfreiche Tipps? In Deutschland hat jede gesetzlich versicherte Frau zwölf Wochen lang Anspruch auf eine Hebamme, bei Bedarf sogar bis zum Ende der Stillzeit. Laut einer in der Ärztezeitung veröffentlichten Studie von 2019 in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Skopos nimmt jedoch jede fünfte Frau keine Hebamme in Anspruch. Der häufigste Grund: es war keine Hebamme verfügbar.

Krenz-Uhlmann kennt das Problem. „In den vergangenen zwei Wochen musste ich 30 Frauen absagen, weil ich keine Kapazitäten mehr habe“, sagt sie. Die Hebamme rät allen Frauen, sich gleich zu kümmern, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist. Die Stadt Krefeld führt Listen mit Hebammen und Hebammenpraxen. Zudem gibt es verschiedene Online-Portale, über die man sich informieren kann. Auch die Krankenhäuser führen oft Listen. Manch einer mag sich fragen, ob es nicht auch ohne Hebamme geht. Schaut man sich deren Leistungsspektrum an, wird schnell klar, dass eine Hebamme eine große Stütze ist.

Info Willkommenstasche des Kinderschutzbundes Wer sie bekommt Jedes Krefelder Baby erhält vom Kinderschutzbund eine Willkommenstasche mit nützlichen Utensilien. Besonderes Highlight ist ein Gutschein des Krefelder Zoos über eine Jahreskarte. Wo man sie bekommt Auch Eltern, die ihr Kind nicht im Helios Klinikum oder in Krefeld entbunden haben, bekommen eine Tasche. Infos dazu gibt es im Internet unter www.kinderschutzbund-krefeld.de/baby-willkommenstasche/

„In den 1970ern blieb jede Frau 14 Tage nach der Geburt im Krankenhaus, bei einem Kaiserschnitt sogar drei Wochen“, sagt Krenz-Uhlmann. Doch das sei den Krankenkassen zu teuer geworden. Der Krankenhausaufenthalt wurde auf sieben Tage verkürzt, bei Kaiserschnitt auf 14 Tage. Damals gab es gar keine Hebammenbetreuung. Mittlerweile darf man nach zwei bis drei Tagen nach Hause - und wäre ohne Hebamme oft aufgeschmissen.

Doch schon vor der Geburt stehen diese mit Rat und Tat zur Seite: Von der Ernährung in der Schwangerschaft über Geburtsvorbereitung, Zahnpflege bis hin zu Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden wissen sie über alles Bescheid. Und nach der Geburt folgt die Nachsorge. „Ich fahre meistens schon am ersten Tag nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zu den Müttern, egal ob am Wochenende oder am Abend. Das finde ich wichtig. Die Frauen werden aus der Obhut eine ganzen Teams nach Hause entlassen und sollen sich auch dort betreut fühlen.“ Denn manchmal stellen sich zu Hause die ersten Fragen, auf die man im Krankenhaus gar nicht gekommen wäre. Die Hebamme gibt Sicherheit - und nimmt den Frauen im besten Fall Ängste und den Druck. „Wer einen Dammschnitt hatte, der fühlt sich wie ein Pawian im Zoo mit seinem roten Hinterteil. Und wenn ein Kaiserschnitt gemacht wurde, ist es manchmal als hätte man einen Sack mit Wackersteinen im Bauch. Außerdem ist man langsamer als ein 80-Jähriger“, sagt Krenz-Uhlmann und schafft es mit ihrem Humor, auch die angespannteste Situation zu entspannen.

Derzeit gibt es laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) einen positiven Trend, denn die Zahl derer, die sich zur Hebamme ausbilden lassen, steigt: „Im Schuljahr 2019/2020 befanden sich bundesweit 3057 Schülerinnen und sechs Schüler auf dem Weg zum Hebammen- beziehungsweise Entbindungspfleger-Beruf“, teilte Destatis 2021 mit. „Das waren rund 14 Prozent mehr als im Schuljahr davor.“ Im Zehn-Jahres-Vergleich sieht das sogar noch besser aus: „Im Schuljahr 2009/2010 waren nur 1896 Schülerinnen in der Hebammenausbildung. Zehn Jahre später waren es 61 Prozent mehr.“ Doch auch das reicht noch nicht, den Fachkräftemangel zu kompensieren. Hebamme Krenz-Uhlmann macht dafür die schlechte Bezahlung, Bürokratie und das Arbeitspensum in den Krankenhäusern verantwortlich. „Viele Hebammen sind in die Freiberuflichkeit gegangen und junge Hebammen wollen nicht immer Vollzeit arbeiten, weil sie selbst Mütter sind“, sagt sie.

Dass Job und Familie als Hebamme nicht leicht zu vereinbaren sind, weiß Sara Helms. Die 32-Jährige ist seit 2013 Hebamme, hat nach ihrer Ausbildung in einer Klinik gearbeitet und arbeitet als freiberufliche Hebamme, seit sie selbst Mutter ist. „In den großen Kliniken ist es wie Fließbandarbeit - sehr anstrengend. Außerdem ist die Vergütung nicht entsprechend und der Berufsalltag nicht familienfreundlich“, sagt sie. Zudem seien die Haftpflichtversicherungskosten für Freiberufler sehr hoch.

Die Hebammen bekommen pro Hausbesuch 30 Minuten bezahlt. Oft jedoch sei man eine Stunde dort, denn die Frauen haben viele Fragen und brauchen sowohl den Rat als auch die Bestärkung durch die Hebamme. Und dennoch hat Helms diesen Beruf gewählt. „Weil es grundsätzlich total schön ist, dieser besondere Moment der Geburt. Und man hat die Ehre, das Kind als Erste in Empfang zu nehmen“, schwärmt sie. Und auch jetzt, wo sie nur noch Frauen im Wochenbett betreut, schätzt sie ihre Arbeit sehr: „Es ist besonders schön, die wachsende Familie zu begleiten und zu stärken und die Entwicklung des Kindes zu beobachten.“

Die Hebammen leisten eine wertvolle Arbeit, sowohl im Krankenhaus als auch am Wochenbett. „Stillen ist immer wieder ein großes Thema. Die Frauen brauchen jemanden, der sie bestärkt in dem, was sie tun“, sagt Helms. Das sieht auch Krenz-Uhlmann so, die versucht, den Druck von den Frauen zu nehmen. „Günstig ist es, wenn nicht nur das Kind nach neun Monaten Stillzeit noch lebt, sondern auch die Eltern, und auch die Lebensqualität des Paares und der neuen Familie zufriedenstellend ist“, sagt Krenz-Uhlmann. Daher rät Sara Helms ihren Frauen zur Vorsorge: „Anträge sollte man schon vor der Geburt vorbereitet haben und für die erste Woche zu Hause am besten vorkochen und Essen einfrieren.“ Von wem also bekommt man solch wertvolle Tipps, wenn nicht von einer Hebamme?