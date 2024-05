Schwangerschaft Erbrechen und Durchfall – schützt die Pille auch dann noch?

Etwa vier Stunden dauert es, bis der Körper den Wirkstoff der Pille vollständig aufgenommen hat, das Präparat also verlässlich vor einer Schwangerschaft schützt. Und das bedeutet: Muss man sich in diesem Zeitraum nach der Pilleneinnahme übergeben, ist der Verhütungsschutz nicht mehr gewährleistet. Das gilt übrigens auch, wenn man in diesem Zeitfenster Durchfall hat.