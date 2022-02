Mutter aus Bonn berichtet : "Nach dieser Erfahrung möchte ich kein weiteres Kind bekommen"

Mütter aus Bonn berichten von der belastenden Suche nach einem Kreißsaal unter Wehen. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Bonn Die Bonnerin Amira Moser hatte für die Geburt alles vorbereitet. Doch als es soweit war, lehnten mehrere Kliniken sie ab. Weitere Mütter berichten von der belastenden Suche nach einem freien Kreißsaal unter Wehen.

Von Gabriele Immenkeppel

Liora schlummert friedlich in ihrem Bettchen. Sie ist satt und zufrieden. Bis Amira Moser ihre kleine Tochter allerdings in den Armen halten konnte, musste sie eine beängstigende Irrfahrt durch Bonn unternehmen – und das unter Wehen. „Wir haben mehrere Bonner Krankenhäuser angesteuert. Erst beim dritten Versuch wurde ich schließlich aufgenommen“, erzählt sie. „Mit der Geburt unserer Tochter verbinde ich ein Gefühl zwischen Ärger, tiefer Angst und Enttäuschung.“ Insgesamt fünf Stunden lang irrte sie im November gemeinsam mit ihrem Mann durch die Stadt. „Dabei hatte ich alles genau vorbereitet und alles gemacht, was mir empfohlen wurde“, sagt die junge Mutter.

Dazu gehörte auch, sich frühzeitig in dem Krankenhaus ihrer Wahl für die Geburt anzumelden. „Als die Wehen eintraten und wir in der Klinik anriefen, wurden wir schon am Telefon abgewiesen“, berichtet Moser. Mit der Begründung, dass man derzeit keinen Platz im Kreißsaal habe. Eine ähnliche Situation erlebten sie auch im nächsten Krankenhaus. „Es wurden einige Untersuchungen gemacht, doch dort konnte man mich letztendlich nicht aufnehmen. Erst im dritten Haus hatten wir dann Glück“, so die junge Mutter. „In Erinnerung bleibt mir Lioras Geburt allerdings als eine Nacht voller Ungewissheit und Sorgen.“ Ein Erlebnis, das sie wahrscheinlich über Jahre hinweg prägen wird. „Ich habe schon Angst, sollte ich noch einmal ein Kind bekommen“, sagt sie.

Dass werdende Mütter beziehungsweise Eltern in Bonn oftmals mehrere Stellen anlaufen müssen, bis sie in einer Klinik aufgenommen werden, ist nicht neu. Erst am vergangenen Wochenende war die Situation für werdende Eltern in Bonn wieder besonders angespannt: Das Johanniter Krankenhaus musste seine Wochenstation wegen Krankheitsfällen schließen und das St. Elisabeth Krankenhaus machte den Kreißsaal wegen Mangels an Hebammen vorübergehend zu.

Geburt mit Zwillingen: Kein Platz auf der Intensivstation

Susanne Decker erlebte die belastende Suche nach einem Kreißsaal im vergangenen September. Da sie Zwillinge erwartete, wurde sie bereits vor der Entbindung engmaschig medizinisch begleitet. „Obwohl ich mich angemeldet hatte und man mich aufgrund des Schwangerschaftsverlaufs kannte, wurde ich trotz eines Blasensprungs am Kreißsaal abgewiesen. Begründet wurde das damit, dass man keinen Platz auf der Neugeborenen-Intensivstation habe“, erzählt sie. „Man kannte mich und meine Krankengeschichte ganz genau. Man hätte mich nicht abweisen dürfen“, ärgert sie sich.

Susanne Decker blieb nichts anderes übrig, als ein anderes Krankenhaus in Bonn anzusteuern. Dort kamen Emely und Henry dann per Kaiserschnitt zur Welt. Zwei Wochen lang wurden sie danach intensivmedizinisch versorgt. „Ich bin schon sehr traurig, dass die Geburt unserer Kinder so verlaufen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass alles entspannter gewesen wäre.“

„Nach dieser Erfahrung möchte ich kein drittes Kind bekommen“

Alles andere als entspannt erlebte auch Elise R. die Geburt ihrer Tochter im Oktober. Sie hatte sich in dem Krankenhaus angemeldet, in dem bereits zweieinhalb Jahre zuvor ihr erstes Kind zur Welt kam. Daraus wurde jedoch nichts. Denn sie wurde bereits an der Pforte abgewiesen – mit der Begründung, dass man zwar Platz im Kreißsaal, nicht aber auf der Neugeborenen-Station habe. „Auf meine Frage, was ich denn jetzt machen sollte, wurde mir nur widerwillig die Telefonnummer eines anderen Hauses gegeben“, erinnert sie sich zurück. Zwar brachte sie dort schließlich ihre Tochter zur Welt, aber „auf der Wöchnerinnenstation gab es noch nicht einmal ein Bett für mich. Man musste erst eines aus dem Keller holen“, fügt sie hinzu. Niemals hätte sie gedacht, dass ihre Tochter nicht in der Klinik zu Welt kommt, in der sie sich angemeldet hatte. „Ich bin wirklich froh, dass wir jetzt die Familienplanung beendet haben. Nach dieser Erfahrung möchte ich kein drittes Kind bekommen. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand vorstellen kann, welche Sorgen sich eine Frau in dieser Situation macht. Was wäre gewesen, wenn mein Kind seinen ersten Schrei im Auto auf dem Weg in ein anderes Krankenhaus gemacht hätte? Ich hatte wirklich Panik“, sagt sie.