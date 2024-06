Künstliche Befruchtung Wie die Medizin ungewollt kinderlosen Paaren helfen kann

Die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit sind vielfältig. Beim Mann ist dies meist eine gestörte Spermienbildung in den Hoden, welche Anzahl, Beweglichkeit und Funktionstüchtigkeit der Spermien einschränken kann. Bei der Frau sind es häufig hormonelle Störungen, die zum Beispiel zu einer verminderten Eizellreifung oder anderen Zykluseinschränkungen führen können. Auch können Entzündungen oder Verwachsungen die Eileiter direkt schädigen. Viele Frauen leiden zudem unter einer Endometriose. Bei ihnen wuchert die Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter in die Bauchhöhle. Endometriose ist keine bösartige Erkrankung und macht nicht zwangsläufig unfruchtbar, aber sie kann die Fertilität deutlich vermindern. Der womöglich wichtigste Aspekt ist das Alter der Frau. Die biologischen Voraussetzungen für eine Schwangerschaft sind ohnehin nur an wenigen Tagen im Monat gegeben. Mit zunehmendem Alter sinkt die Wahrscheinlichkeit erheblich. Mit 40 Jahren hat sich die Fruchtbarkeit im Vergleich zum Alter der höchsten Fruchtbarkeit zwischen 20 und 24 etwa halbiert (Quelle: Management of the Infertile Woman by Helen A. Carcio and The Fertility Sourcebook by M. Sara Rosenthal).