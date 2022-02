Erstausstattung für Säuglinge in Mönchengladbach : Das braucht man wirklich fürs Baby

Viele Eltern wünschen sich gleich zum Start ein fertig eingerichtetes Zimmer. Beraterin Sabrina Benders vom Babymarkt Schaffrath in einem Musterzimmer mit Wickelkommode, Babybett und Kleiderschrank. Anfangs schlafen die meisten Babys jedoch im Beistellbett neben der Mama. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ein Besuch im Babymarkt ist für werdende Eltern ein schönes Erlebnis. Man stellt sich vor, wie der erste Ausflug mit Kinderwagen sein wird. Die Vorfreude steigt. Gleichzeitig merkt man schnell: Das Angebot ist riesig. Wir geben einen Überblick, was bei der Erstausstattung nicht fehlen sollte.

Von Eva Baches

Beraterin Sabrina Benders und das Team des Babyfachmarkts im Möbelhaus Schaffrath haben ein klares Ranking. Auf Platz eins für die Erstausstattung steht für sie die Babyschale für das Familienauto. Der Grund: Die meisten Krankenhäuser entlassen Mutter und Kind nicht ohne eine solche. Sicherheit steht hier an erster Stelle. Der ADAC oder die Stiftung Warentest führen regelmäßig Tests durch. „Die Ergebnisse der Tests mit modernen Dummies, die immer bessere Daten liefern, zeigen immer wieder, dass rückwärts gerichtetes Fahren die sicherste Fahrweise im Auto ist“, sagt Benders. Außerdem empfiehlt sie ihren Kunden Systeme, die mitwachsen können. Auch die Handhabung der Babyschale sollte einfach sein. Mit dem sogenannten Isofix-System wird die Babyschale einfach in den vorhandenen Unterbau eingeklickt. Zudem gibt es Rebound-Systeme, die es den Eltern ermöglichen, die Babyschale um 360 Grad zu drehen. So können die Eltern das Kind leicht aus dem Auto herausnehmen. „In der Regel durchlaufen die Kinder drei Sitze. Hier bietet es sich an, eine Station zu kaufen, auf die zwei Sitze eingeklickt werden können – die Babyschale sowie der Nachfolgesitz, der bis zum Alter von etwa drei Jahren genutzt werden kann. Der letzte Sitz, der dann folgt, hat die Isofixverankerung im Sitz integriert und kann bis zwölf Jahre oder 1,50 Meter Körpergröße genutzt werden“, sagt Benders.

Auf Platz zwei folgt in ihrer Rangliste der Kinderwagen. Je nach Nutzung sollten die Reifen entsprechend robust sein. Für den Einsatz im Wald oder im Feld sind Reifen, die mit Luft gefüllt sind, nach Angaben der Expertin empfehlenswert. „Generell nutzen die Eltern den Kinderwagen mit der Babywanne bis zu sechs Monate. Danach kommt der Sportwagen, der als Aufsatz auf den Kinderwagen kommt, und dann bis zum Alter von drei Jahren genutzt wird“, sagt Sabrina Benders. An dritter Stelle steht das Kinderzimmer. Hierzu gehören das Bettchen, ein Schrank und nicht zuletzt die Wickelkommode. „Das Wichtigste beim Bettchen ist die Matratze, die sollte belüftet sein und eine trittfeste Kante haben. Auch der Bezug sollte atmungsaktiv sein“, sagt Sabrina Benders. „In der Regel wird das Bettchen erst einmal nicht genutzt. Das Baby schläft meist das erste halbe Jahr im Beistellbett bei den Eltern“, ergänzt sie. Trendbewusste Eltern entscheiden sich aktuell für cleane, helle Farben.

Wenn diese Punkte abgehakt sind, stehen bei Bianca Borth, stellvertretende Filialleitung bei BabyOne in Mönchengladbach, Fläschchen und Sauger auf der Einkaufsliste: „Da muss die Mutter in erster Linie entscheiden, möchte sie stillen oder nicht. Es gibt bei den Saugern verschiedene Formen. Wenn man nicht stillt, kann man jede Form nehmen. Möchte die Mutter stillen, empfehle ich eine Form, die der weiblichen Brust ähnlich ist, damit das Kind den Sauger nicht so leicht abstößt.“ Zudem empfiehlt Bianca Borth einen Sterilisator für die Flaschen sowie einen Flaschenwärmer, um die Nahrung auf die richtige Temperatur zu bringen. Werdende Eltern sollten, gerade wenn das Kinderzimmer und Elternschlafzimmer oder Wohnzimmer nicht auf der gleichen Etage sind, über ein Babyphone nachdenken. „Hier gibt es verschiedene Funktionen. Es gibt Modelle, bei denen man das Kind lediglich hört oder welche mit Gegensprechfunktion oder sogar einem Nachthimmel, der an die Decke projiziert wird“, sagt die stellvertretende Filialleitung. Auch die richtigen Accessoires zur Babypflege dürfen nicht fehlen. „Die meisten Eltern tendieren zu einer Babybadewanne. Man kann wählen, ob man eine mit Ständer möchte oder ein Modell, das man auf die eigene Wanne stellen kann.“ Badetücher mit Kapuze gehören ebenfalls zur Pflegeerstausstattung. „Sie sind praktisch, weil sie den Kopf mit bedecken. So kühlen die Kinder nicht so schnell aus. Außerdem kann man einen Heizstrahler über der Wickelkommode anbringen, weil die Kinder bis sie drei Monate alt sind, ihre Temperatur nicht selbst halten können“, erklärt Borth.

Aber es muss nicht alles neu sein. Wer nachhaltig unterwegs sein möchte, der wird in Secondhandläden oder auf Kindertrödelmärkten ebenfalls fündig – die zumindest teilweise unter Wahrung der aktuellen Corona-Regeln wieder stattfinden.