Schwangerschaft und Baby in Mönchengladbach : Was werdende Eltern wissen müssen

Mönchengladbach In unserem Themenschwerpunkt „Willkommen, Baby!“ sind wir den wichtigsten Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt nachgegangen. Die Artikel im Überblick.

2590 Babys sind in Mönchengladbach nach Angaben von IT NRW im Jahr 2021 geboren worden – 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. In ganz Nordrhein-Westfalen sind es sogar 2,5 Prozent mehr neugeborene Kinder als 2020. Und die Statistiker erwarten weiter steigende Geburtenzahlen in den meisten Städten und Kreisen.