RP-Serie „Willkommen Baby“ im Kreis Kleve : Unterstützung für junge Eltern

KREIS KLEVE Endlich ist das Baby da. Doch gerade für Mütter und Väter, die zum ersten Mal Eltern werden, sind die Herausforderungen groß: Das Baby schreit und die Nächte sind kurz. Die Familienberatung der Caritas hilft.

Die Psychologin erläutert den Eltern, was allgemein wichtig ist im Umgang mit dem Kleinkind. Und sie geht bei Bedarf auf spezielle Probleme ein. Ein Beispiel sind so genannte Schreibabys. „Die Eltern fühlen sich schnell hilflos, wenn ein Kind ständig schreit. Sie haben das Gefühl, nicht in der Lage zu sein, ihr Kind zu trösten. Das bringt Stress und führt die Eltern in einen Teufelskreis“, weiß Kapahnke. Und was hilft in einem solchen Fall? „Das geht nur mit Ruhe. Weil viele Eltern aber nicht mehr in der Lage sind, ruhig zu agieren, brauchen sie jemanden, der ihnen hilft und sie unterstützt. Dabei kommen wir dann ins Spiel“, sagt Kapahnke. Die Psychologin gibt den Eltern Ratschläge, wie sie ihr Kind zur Ruhe bringen können und dabei auch selbst ruhiger werden. „Rituale sind wichtig. Vor allem kleine Kinder brauchen gleiche Abläufe, an die sie sich gewöhnen können“, sagt Kapahnke. Welche das sein können, das erläutert sie den jungen Eltern dann detailliert im Gespräch.