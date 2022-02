Dr. Robert Primke : „Manche Kinderärzte haben Wartelisten“

Dr. Robert Primke ist Kinderarzt in Krefeld. Foto: Robert Primke/Praxis

Interview Krefeld Schon vor der Geburt sollte man sich um einen Kinderarzt kümmern. Dr. Robert Primke, Kinderarzt in Krefeld, erklärt, warum das so wichtig ist.

Von Jessica Kuschnik

Wer glaubt, den Kinderarzt braucht man nur, wenn das Kind krank ist, der hat sich getäuscht. Gleich nach der Geburt stehen die ersten wichtigen Vorsorgeuntersuchungen an, die ein absolutes Muss sind und im U-Heft der Kinder eingetragen werden. In den ersten Wochen nach der Geburt fallen daher regelmäßig Arztbesuche an. Warum man sich schon vor der Geburt um einen passenden Ansprechpartner bemühen sollte, erklärt der Krefelder Kinder- und Jugendmediziner Robert Primke aus der Kinderarztpraxis Leyental.

Herr Dr. Primke, wann sollten sich die jungen Eltern um einen Kinderarzt kümmern?

Robert Primke Am besten schon einige Wochen vor der Niederkunft, zum Beispiel drei Monate vorher. Die meisten Kinder- und Jugendärzte haben gut zu tun und können nicht spontan ohne Vorplanung alle Patienten annehmen. Manche Ärzte haben Wartelisten oder sind in der Sprechstunde so stark ausgelastet, dass sie keine neuen Patienten mehr hinzunehmen können und dann zum Beispiel nur noch Geschwisterkinder von bereits in der Praxis angebundenen Patienten aufnehmen. Außerdem kann man durch das frühe Anfragen gewährleisten, dass man zu dem Kinderarzt gehen kann, für den man sich vorher entschieden hat.

Kann ein Kinderarzt denn Familien ablehnen, weil er keine neuen Patienten aufnimmt?

Primke Das ist tatsächlich möglich. Wenn ein Kinder- und Jugendarzt bereits so stark ausgelastet ist, dass er keine ausreichenden Termine für die Impfungen und Vorsorgen eines Patieten anbieten kann, ohne dass es zu einer qualitativen Einschränkung kommt, kann er neue Patienten ablehnen. Akuterkrankungen sollten natürlich dennoch immer versorgt werden – egal, ob man beim betreffenden Arzt regulärer Patient ist oder nicht.

Wann genau steht denn der erste Besuch des Säuglings beim Kinderarzt an?

Primke Die meisten Eltern erscheinen zur ersten Vorsorge zwischen der vierten bis sechsten Lebenswoche (U3). Während die ersten beiden Vorsorgen im Krankenhaus erfolgen können, muss diese Vorsorge bei einem niedergelassenen Kinderarzt erfolgen, da dann auch ein Hüftultraschall zum Ausschluss einer Hüftunreife verpflichtend ansteht. Manche Eltern möchten, dass bereits die zweite geplante Vorsorge zwischen dem zweiten und zehnten Lebenstag vom behandelnden Kinderarzt durchführt wird. Manche schätzen das bekannte Umfeld bei ihrem Kinderarzt und manche Mütter entbinden auch ambulant. Akuterkrankungen oder erste Fragen können natürlich direkt beim Kinderarzt geklärt werden. Die U1, also die erste Vorsorge, erfolgt direkt nach der Geburt und findet deshalb immer im Krankenhaus statt.

Wie entscheidet man, welcher Kinderarzt zu einem passt?