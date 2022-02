Familienberatung der Diakonie Krefeld-Viersen : „Dann läuft oder spricht mein Kind eben später“

Krefeld Leistungsdruck unter jungen Eltern führt zu Unzufriedenheit. Wichtiger sei es, auf sein Bauchgefühl zu hören – das sagen Familienberater aus Krefeld. Welche Tipps sie sonst noch geben.

Ist das Baby da, ist die Freude riesengroß. Groß sind häufig aber auch die Erwartungen, an sich selbst, an den Partner, die Familie und an das Neugeborene. Denn in Zeiten von Social Media erscheint der Alltag mit Baby oft rosarot, zumindest stellen frisch gebackene Eltern ihn gerne online so dar. Zwar berichten auch sie von durchwachten Nächten, doch sehen sie beim Blick in die Kamera dank Filter und Schminke dafür meist erstaunlich frisch aus. Mütter, die diese Bilder mit tiefen Ringen unter den Augen betrachten, können da schon mal ins Zweifeln kommen. Bin ich eine gute Mama?