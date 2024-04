Alkohol und Komasaufen – Was sich Teenager damit antun

Filmriss - alles andere als harmlos

Alkohol verhindert die Informationsaufnahme im Gehirn und führt so zu Gedächtnislücken oder dem so genannten "Filmriss". Dabei kommt es zu Erinnerungslücken. Die Betroffenen können sich nicht mehr erinnern, was sie in betrunkenem Zustand getan haben. Das kann nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich sein.