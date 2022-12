Koffeinkonsum beeinflusst kindliches Wachstum Wieviel Kaffee in der Schwangerschaft ist erlaubt?

Die Ernährung in der Schwangerschaft ist ein sensibles Thema. Denn alles, was die Mutter isst und trinkt, gelangt über das Blut letztlich auch in den Körper des Ungeborenen. Das gilt für gesunde Nährstoffe ebenso wie für Medikamente oder toxische Substanzen wie Alkohol, Nikotin, oder andere Drogen.