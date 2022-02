Helios St. Anna in Duisburg : Eins-zu-eins-Betreuung für Schwangere im Kreißsaal

Melanie Gaarz, Leitende Oberärztin der Geburtshilfe (vorne links), Stefanie Bertsch (vorne rechts), Leitende Hebamme, mit einem Teil ihres Teams. Foto: Helios

Duisburg Der künftig Hebammengeleitete Kreißsaal im Helios St. Anna in Duisburg soll familiäre und interventionsarme Geburten möglich machen. Wie das funktionieren soll.

Wer schwanger ist, ist nicht krank. Und eine Geburt ist die natürlichste Sache der Welt. Eigentlich. In Zeiten der Hightech-Medizin kann aber auch der mitunter hektische Betrieb in einem Kreißsaal eher dem in einem OP-Saal gleichen als einer „natürlichen“ Umgebung. Um so wichtiger ist die Betreuung durch eine verständnisvolle Hebamme, die der Schwangeren schon lange bekannt – und vertraut – ist. Natürlicher, vertrauensvoller, angenehmer – so soll die Geburt in einem Hebammengeleiteten Kreißsaal vor sich gehen. Dabei handelt es sich um ein alternatives Betreuungsmodell, das im Krankenhaus Helios St. Anna in Huckingen werdenden Müttern ab dem Frühjahr zusätzlich zum ärztlich geleiteten Kreißsaal angeboten werden soll.

Hierbei überwachen und leiten ausschließlich Hebammen natürlich verlaufende Geburten in eigener Verantwortung. „Unsere Betreuung beginnt dabei schon vor dem Krankenhausaufenthalt mit Hebammen-Sprechstunden und geburtsvorbereitenden Angeboten, wie zum Beispiel Akupunktur. Unter der Geburt sorgen wir dafür, dass Mütter ihr Kind in einer ungestörten Atmosphäre und so interventionsarm wie möglich zur Welt bringen können“, erklärt die Leitende Hebamme am St. Anna, Stefanie Bertsch. „Dabei streben wir eine Eins-zu-eins-Betreuung an. Und auch nach der Geburt sind wir Hebammen von der Erstuntersuchung des Neugeborenen über die Visiten auf der Station bis hin zum Verfassen des Entlassbriefes für die jungen Familien erster Ansprechpartner.“ Im Falle von Komplikationen oder falls doch eine Rückenmarksanästhesie gewünscht sein sollte, stünden das ärztliche Team und das Standby des Krankenhauses den Gebärenden jederzeit zur Verfügung.

info Start in Huckingen im März oder April Helios St. Anna Die Huckinger Klinik ist die erste in Duisburg, die einen Hebammengeleiteten Kreißsaal anbietet. Start soll im März oder April sein. Förderprogramm Ermöglicht wurde dies auch durch eine Förderung durch das Landesgesundheitsministerium in Höhe von 20.000 Euro. In ganz NRW sollen derartige Einrichtungen in insgesamt 20 Kliniken entstehen, unter anderem auch in Moers, Bottrop und Krefeld. Serie Noch mehr zum Thema Schwangerschaft und Baby lesen Sie auf unserer Themenseite unter https://rp-online.de/leben/gesundheit/schwangerschaft/

Voraussetzung für das künftige Angebot sind neben dem Wunsch nach einer noch natürlicheren Geburt und einer unauffälligen Schwangerschaft Termine in der 30. und 36. Schwangerschaftswoche in der geburtshilflichen Sprechstunde am St. Anna, um individuelle gesundheitliche Gründe auszuschließen, die gegen eine Geburt im Hebammengeleiteten Kreißsaal sprechen könnten.

Blick in den Kreißsaal: Ein wenig können sich werdende Mütter hier wie in der freien Natur fühlen. Foto: Helios

„Die Helios St. Anna Klinik zeichnet sich durch eine vergleichsweise kleine, aber sehr persönliche und familienorientierte Geburtshilfe aus. Hebammen und Ärzte empfinden sich hier immer schon als ein großes Team, in dem die Hebammen an vielen Stellen autark und sehr eng mit den werdenden Müttern zusammenarbeiten. Deshalb ist der Weg zu einem Hebammengeleiteten Kreißsaal für uns nicht weit“, sagt Melanie Gaarz, Leitende Oberärztin der Geburtshilfe. Bei der Planung habe das St. Anna sehr von den positiven Erfahrungen der Geburtshilfe am Helios Klinikum Niederberg in Velbert profitiert, die bereits 2008, als erste Klinik in NRW, einen Hebammengeleiteten Kreißsaal eingerichtet hat. Die Helios St. Anna Klinik verfügt über drei Kreißsäle. Jährlich finden hier rund 500 Geburten statt.