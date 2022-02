Themenwochen Baby : Der Fahrplan durch die Schwangerschaft

Lisa Hagenbruch arbeitet als Hebamme und ist aktuell selbst in der 35. Schwangerschaftswoche. RP-Foto: Jörg Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Wann ist es an der Zeit, eine Hebamme zu suchen? Wie finde ich die richtige Klinik, was gehört zur Erstausstattung für den Nachwuchs? In unserer neuen Serie dreht sich alles um die Themen Schwangerschaft und Geburt.