Alternative zum Kreißsaal : Hausgeburt - was spricht dafür und was dagegen?

Bei Hausgeburten ist der werdende Vater sehr aktiv mit eingebunden. Foto: Shutterstock/Pixel-Shot

Düsseldorf Für Schwangere spielt rund um die Geburt das Thema Sicherheit eine große Rolle. Viele sehen in der guten medizinischen Versorgung einer Klinik den größtmöglichen Schutz. Andere fühlen sich in einem anderen Sinne gerade zu Hause sicher. Was spricht für eine Hausgeburt und was dagegen?

„Eine Geburt ist eine völlige Ausnahmesituation des Lebens. In solch einer Situation, an einer fremden Tür zu klingeln und darauf angewiesen zu sein, dass einen ein fremder Mensch durch diese Situation begleitet, ist ein komisches Gefühl“, sagt Maike Manz. Sie ist selbst ausgebildete Hebamme, hat dann später zusätzlich Medizin studiert und leitet heute als Gynäkologin die Sektion Geburtshilfe am Klinikum Darmstadt. In einer fremden Umgebung mit einer fremden Person an seiner Seite – aus diesem Grund entscheiden sich manche Frauen für eine Geburt in den eigenen vier Wänden. Für wen kommt das überhaupt in Frage, und was sollte man bei der Entscheidung vorab bedenken?

Wie häufig sind Hausgeburten?

Das lässt sich nicht genau sagen, weil die Statistik zwar die Zahl der Geburten in Kliniken genau erfasst, Entbindungen zu Hause aber mit denen in Geburtshäusern als „außerklinische Geburten“ zusammenfasst. Deutlich wird dabei: Hausgeburten und solche in Geburtshäusern sind selten. Während im Jahr 2020 in Deutschland rund 773.140 Geburten in der Klinik stattfanden, waren es außerklinisch gerade einmal 13.970 – also 1,8 Prozent. Das geht aus einer Übersicht der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe (QUAG) hervor, die auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes miteinbezieht. Was sich darin zudem zeigt: Auch wenn der Anteil der Entbindungen außerhalb von Klinikmauern geringer ist, nimmt dieser jedoch in den letzten 20 Jahren stetig zu. Die Pandemie könnte diesen Trend verstärken. So berichtet beispielsweise der Hebammen-Verband Rheinland-Pfalz über eine verstärkte Nachfrage von Hausgeburten. In Baden-Württemberg verzeichnet man ebenfalls einen Anstieg. Auch Ingrid Kronast, stellvertretende Vorsitzende beim Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands spricht von einer Zunahme: Rund zwölf Prozent seien es deutschlandweit. Ein möglicher Grund dafür sind die Angst vor der Ansteckung mit Corona, das Maskentragen und Hygieneregelungen, die es den werdenden Vätern oft erschweren, bei der Geburt dabei zu sein.

Für wen kommt eine Hausgeburt infrage?

Eine Geburt außerhalb der Klinik ist nur eine Option für gesunde Frauen mit komplikationslosen, unauffälligen Schwangerschaften. „Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck, eine Zwillingsschwangerschaft, oder eine falsche Lage der Plazenta sind Gründe, die einer Geburt zu Hause entgegenstehen“, sagt Kronast. Auch erübrigt sich eine Hausgeburt, wenn das Baby nicht gesund ist oder es sich zum Ende der Schwangerschaft in Quer- oder Steißlage befindet.

Neben den medizinischen gibt es auch äußere Umstände, die Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben können. Dazu zählt die Frage nach dem Wohnort: Wer auf einer Einbahnstraße wohnt, muss damit rechnen, dass genau in dem Moment, in dem man sich vielleicht für einen Wechsel in die Klinik entscheidet, der Müllwagen die Straße versperrt, gibt Manz zu bedenken. Kommt man im Notfall problemlos durchs Treppenhaus? Auch diese Frage sollte man sich vorher stellen.

Was spricht für eine Geburt zu Hause?

Manche Frauen fühlen sich in der Klinik fremdbestimmt und ziehen darum eine Geburt zu Hause vor. Was aus Sicht Kronasts dafür spricht: „Für eine Geburt braucht man einen Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlen kann. Zu Hause befindet man sich in gewohnter Umgebung. Manche Frauen empfinden dadurch mehr Sicherheit und Geborgenheit.“ Der Stresspegel bleibt bei ihnen niedriger, was sich positiv auf den Geburtsverlauf auswirken kann. Statistisch gesehen kommt es zu weniger Intervention, es wird also weniger in den Geburtsverlauf eingegriffen, so hält es die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft in einem aktuellen Positionspapier auf Basis wissenschaftlicher Auswertung fest.

Als Vorteil einer Hausgeburt sieht Manz, dass die Frau eine feste Hebamme an ihrer Seite hat, die sich ausschließlich um sie kümmern kann. Beide lernen sich bereits lange vor der Entbindung intensiv kennen. Neben besonderem Vertrauen ergebe sich daraus der Vorteil, dass die Hebamme über die Zeit die Schwangere einzuschätzen lernt. So könne sie ihr während der Geburt intuitiv optimal beste Unterstützung geben.

Ein weiterer Punkt: Während sich die werdenden Väter in der Klinikumgebung meist deplatziert und wenig nützlich vorkommen, haben sie zu Hause eine feste helfende Rolle, sagt Kronast. Dazu kann gehören, ein entspannendes Bad einzulassen, Handtücher aufzuwärmen, etwas zu trinken zu holen oder die Frau neben der Hebamme in ihrer Geburtshaltung zu unterstützen.

Für wen ist die Entbindung im Krankenhaus besser?

Für Schwangere, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Alleine der Gedanke daran, möglicherweise nicht jederzeit bestmöglich medizinisch versorgt zu sein, bereitet manchen Frauen großes Unbehagen. Wer also eine Kinderklinik in nächster Nähe haben möchte und sich nicht vorstellen kann, ohne Schmerzmittel oder Periduralanästhesie (PDA) zu entbinden, der sollte sich rechtzeitig zur Entbindung in einer Klinik anmelden. Die bessere Entscheidung ist die Klinikentbindung zudem bei Mehrlingsgeburten, für Frauen mit starkem Übergewicht oder Vorerkrankungen. Da Frauen über 35 Jahre als Risikoschwangere gelten, raten Gynäkologen ihnen häufig zur Klinikentbindung. Hebamme Kronast sieht im Alter der Frau jedoch kein Kriterium gegen eine Hausgeburt. Auch die Vereinbarungen, die die Hebammen mit den Krankenkassen für außerklinische Geburten festgelegt haben, schließen das Alter einer Frau nicht als Ausschlussfaktor mit ein – wohl aber Frauen, die bereits zwei Kaiserschnitte hatten. „Das Risiko für das Reißen der Gebärmutter ist dann erhöht“, sagt Kronast.

Befinden sich bereits Kinder in der Familie und können diese nicht spontan anderweitig untergebracht werden, entscheiden sich manche Paare auch aus diesem Grund für eine Klinik. „Man sollte sich keiner Illusion hingeben: Zu Entbindungen gehören Blut und anderen Ausscheidungen“, sagt Manz. Auch das müsse vor einer Entscheidung fürs eigene Heim bedacht sein.

Was spricht für eine Entbindung in der Klinik?

Laut der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) zeigt sich laut internationaler Studien bei Klinikgeburten ein Vorteil für die mütterliche und kindliche Gesundheit. Die DGGG hält darum eine Klinikgeburt „für angemessener“, teilt sie in einer Stellungnahme mit. Die Entbindung in einer Klinik ist rein medizinisch betrachtet die sicherste Möglichkeit. Bei der Hebamme stehen bei der Geburt zu Hause oder im Geburtshaus Akupunktur, die Gabe homöopathischer Mittel sowie die krampflösender Mittel, wie beispielsweise Buscopan, zur Verfügung. In der Klinik hingegen ist es die volle Bandbreite medizinischer Eingriffsmöglichkeiten: angefangen bei der PDA, über die medikamentöse Schmerzmittelgabe, oder bei Geburtsstillstand der Wehentropf, der Einsatz von Saugglocke, Geburtslöffel oder als letztes Mittel – der Kaiserschnitt.

Was sollten sich Frauen vor einer Hausgeburt klarmachen?

„Wir können schlicht nie genau vorhersagen, bei welcher Frau trotz unauffälliger Schwangerschaft ein Notfall unter der Geburt eintreten wird“, sagt Michael Abou-Dakn von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG). Das weiß auch Manz, die selbst vor ihrer Zeit als Gynäkologin Geburten als Hebamme zu Hause begleitet hat. Zwar habe sie durch ihre Arbeit als Hebamme viele unverzichtbare Befähigungen bekommen. Doch räumt sie ein, in dieser Zeit einige Dinge vollkommen unterschätzt zu haben: „Jede unauffällige, normal verlaufende Schwangerschaft kann in einer Notsituation enden“, sagt sie. Es könne zu schweren Blutungen oder Atemproblemen beim Kind kommen. Wer solche Notfälle noch nicht erlebt habe, könne sich nicht vorstellen, wie dramatisch sich das Blatt wenden kann, sagt Manz.

Sowohl die Frau, wie auch ihr Partner sollten uneingeschränkt hinter einer Hausgeburt stehen und sich sowie auch der Hebamme schriftlich zusichern, dass sie beide darüber informiert sind, dass es zu der – wenn auch seltenen Situation – kommen kann, in der sofort Hilfe notwendig ist. „Und in der Geburtshilfe heißt sofort wirklich sofort. Man verzichtet zu Hause auf operative Möglichkeiten, aber auch Transfusionen und andere Hilfsmittel“, sagt Manz.

Aus welchen Gründen werden Geburten außerhalb der Klinik abgebrochen?

Geburten werden abgebrochen, wenn Gefahr für das Leben von Mutter oder Kind besteht. „Solche Situationen können sich daraus ergeben, dass Geburten nicht vorwärts gehen, weil die Frau zu erschöpft oder die Kindslage nicht optimal ist“, sagt Manz. Ein weiterer Grund: Die Herztöne des Kindes verändern sich. Dadurch kann sich ein Sauerstoffmangel ergeben. „Das kann in nur wenigen Minuten zu lebenslangen Schäden beim Kind führen“, sagt Manz. Auch starke Blutungen nach der Entbindung oder Probleme mit der Nachgeburt, der Plazenta, können laut Kronast eine Verlegung notwendig machen.

Wie häufig kommt es bei Hausgeburten zu Komplikationen?

Von 16.202 außerklinisch – also zu Hause oder im Geburtshaus geplanten Entbindungen – wurden im Jahr 2020 2.466 im Krankenhaus beendet, wie der jährliche Bericht des QUAG https://www.quag.de/downloads/QUAG_Bericht2020.pdf aufführt. Rechnerisch wurde also mehr als jede sechste Frau verlegt. Die meisten dieser Verlegungen fanden jedoch „ohne Stress und ohne dringende Gründe in Ruhe“ statt, weil es in der Eröffnungsphase einen Geburtsstillstand gab. Eine von hundert Frauen wurde „in Eile“ verlegt. Bei 108 Gebärenden von 175 lag der Grund dafür in auffälligen kindlichen Herztönen. 68 von 100 Frauen konnten auch in der Klinik vaginal entbinden.

„Wenn Sie die eine sind, deren Kind die Hilfe einer Klinik gebraucht hätte, hilft Ihnen die gute Statistik nicht“, sagt Manz. „In vielen Fällen kommen Kinder zu Hause wunderbar zur Welt. Das sind schöne Erinnerungen, die auch ich nie vergessen werde.“

Wie finde ich eine Hebamme für eine Hausgeburt?

Wer eine Entbindung zu Hause in Erwägung zieht, sollte sich schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft und keinesfalls nach der zwölften Woche auf die Suche nach einer Hebamme begeben, die qualifiziert solche Entbindungen begleitet, rät Ingrid Kronast. Denn die Zahl solcher Hebammen ist begrenzt. Geschätzt gibt es laut Kronast in ganz Deutschland 500. Diese findet man entweder über die Suche im Internet, regionale Hebammenzentralen, die Krankenkassen oder auch die Hebammenliste des GKV-Spitzenverbands.