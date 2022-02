Angebote, Größe, Besonderheiten : Überblick - das sind die Geburtskliniken in der Region

Düsseldorf Wie finde ich das richtige Krankenhaus für die Geburt? Welche Angebote gibt es und wie viele Kreißsäle? Wir haben Informationen über die Geburtskliniken vom Niederrhein über die Region Düsseldorf bis in Bergische Land gesammelt.

Das Krankenhaus sollte natürlich gut und schnell erreichbar sein. Einige Eltern legen großen Wert auf Sicherheit und medizinische Betreuung, andere möchten gerne eine möglichst natürliche Geburt erleben. Auch die Arbeit und Anzahl der Hebammen kann eine wichtige Rolle spielen. Ebenso wichtig ist die Unterstützung, die die Klinik in Sachen Stillen anbietet. Vielleicht steht bereits fest, dass das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kommen soll oder muss. Viele möchten nach der Geburt auch in einem Familienzimmer die erste Zeit zusammen verbringen. Und natürlich muss sich die werdende Mutter in der Klinik gut aufgehoben fühlen.