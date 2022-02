Geburtshilfe in Krefeld : Fahrplan durch die Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft gibt es für die werdenden Eltern einiges zu tun. Foto: dpa/Mascha Brichta

Krefeld Was macht eine Hebamme, wer hilft bei Stillproblemen, wie finde ich die richtige Klinik und wer bietet Babykurse an? Wir beantworten wichtige Fragen rund um die Schwangerschaft und die Geburt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jessica Kuschnik

Die erste Schwangerschaft ist vermutlich die aufregendste, doch es ist in der Regel auch die anstrengendste. Denn neben der Namensfindung für das Baby und die Frage nach der Zimmereinrichtung gibt es einiges zu tun und Fristen, die man nicht verpassen sollte. Damit Sie etwas entspannter in diese spannende Zeit starten können, haben wir die wichtigsten Stationen zusammengefasst.

Hebamme Die Suche nach einer Hebamme sollte am besten schon einige Tage nach dem positiven Schwangerschaftstest losgehen, rät Birgid Harmes. „Leider gibt es einen Mangel an Fachkräften, so dass wir nicht alle Frauen versorgen und begleiten können“, erklärt die Hebamme. Sie und ihre Kolleginnen sind Expertinnen bei Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und „sollten jeder Frau und Familie zuteil werden“, sagt Harmes. „Dies ist eine sehr herausfordernde Zeit und wir Hebammen sind die besten Ansprechpartnerinnen.“ Informationen über Angebote in der Nähe gibt es über Portale wie https://www.ammely.de, https://hebammensuche.de/, die Hebammenzentrale Düsseldorf und auch die Krankenkassen der Mitglieder helfen bei der Suche, sagt Harmes. „Die Listen in Kliniken sind manchmal unvollständig oder veraltet, aber ansonsten auch hilfreich.“ Getragen werden die Kosten in der Regel von den Krankenkassen. Wer keine Hebamme findet, dem rät Harmes, eine Hebammensprechstunde in Anspruch zu nehmen. Diese fänden regelmäßig etwa bei der Diakonie, profamilia und Donum Vitae statt.

info Die Suche nach der passenden Geburtsklinik In der nächsten Folge der Serie dreht sich alles um die Geburtsklinik des Helios Klinikums in Krefeld: Wann kann der Kreißsaal besichtigt werden, welche Ausstattung bietet die Klinik und wann muss ich mich anmelden? Noch mehr zum Thema Schwangerschaft und Baby lesen Sie hier auf unserer Themenseite: https://rp-online.de/leben/gesundheit/schwangerschaft/

Krankenhaus Wann man sich zur Geburt im Krankenhaus anmelden muss, darüber informieren in der Regel die Frauenärzte. Doch auch hier gilt: Wer die Wahl hat, hat die Qual. In Krefeld gibt es eine Geburtsklinik im Helios Klinikum. Darüber hinaus bieten sich rund ein Dutzend weitere Kliniken in der Umgebung von Krefeld für die Geburt an, unter anderem in Moers und Duisburg. Junge Familien sollten sich Gedanken darüber machen, wie lange die Fahrt zum Krankenhaus sein darf, ob eine angeschlossene Kinderklinik gewünscht oder notwendig ist, ob man die ersten Tage in einem Familienzimmer verbringen möchte. Viele Krankenhäuser bieten virtuelle Kreißsaalbesichtigungen oder Besichtigungen vor Ort an. Zwischen der 34. und 36. Schwangerschaftswoche sollte man dann im Krankenhaus seiner Wahl vorstellig werden.

Der Fahrplan durch die Schwangerschaft Foto: schnettler

Elternangebote Vor der Geburt kann es hilfreich sein, Kurse zu besuchen, die die Frauen auf die Entbindung und die Zeit danach vorbereiten. In diesen Kursen geht es auch um schmerzstillende Mittel im Kreißsaal, um den Ablauf einer Geburt, um das Wochenbett und die Pflege des Säuglings. Außerdem knüpfen Schwangere hier erste Kontakte zu Gleichgesinnten. Angebote gibt es in der Elternschule des Helios Klinikums sowie bei einigen Hebammen. Für Schwangere gibt es zudem Angebote wie Yoga oder Gymnastik im Wasser und auf dem Trockenen. Weitere Infos zu Beratungs- und Betreuungsangeboten gibt es beim Storchentreff des Helios unter www.helios-gesundheit.de.

Kita Das Baby ist gerade auf der Welt, da denken viele noch gar nicht an die Betreuung nach der Elternzeit. Auch wenn dieser Tag noch weit weg scheint, muss man sich rechtzeitig kümmern. Das Kita-Jahr startet immer im August. Eltern, die ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung betreuen lassen wollen, sollten dieses spätestens sechs Monate vor dem geplanten Aufnahmedatum über das elektronische Verfahren Kita-Online anmelden. Darauf weist der Fachbereich Jugendhilfe der Stadt Krefeld hin. Danach wird der Login gesperrt, da die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr beginnt. Dies fand in diesem Jahr bereits am 15. Januar statt. Für Fragen rund um die Anmeldung steht der Fachbereich Jugendhilfe unter Telefon 02151 863366 oder per E-Mail an kitaonline@krefeld.de zur Verfügung.