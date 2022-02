Fit werden nach der Schwangerschaft : Wenn das Baby mittrainiert

Yvonne Gerber zeigt den Kursteilnehmerinnen eine Übung, um den Rücken zu stärken. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Bei dem Sportkonzept „Fit dank Baby“ ist der Nachwuchs nicht nur willkommen, er wird bei den Übungen auch integriert. Die Praxis Osteopathie heute bietet in 14 Orten Kurse an. Wir haben eine Stunde in Xanten besucht.

Langsam zeigen sich die ersten Schweißperlen auf den Gesichtern der jungen Mütter. Die ersten 15 Minuten Training fordern bereits ihren Tribut. Jetzt geht‘s auf den Rücken, das Becken flach auf den Boden gepresst, die Beine leicht angewinkelt. „Und jetzt drückt ihr erst euer Becken und dann euren Rücken Wirbel für Wirbel nach oben“, animiert Yvonne Gerber ihre acht Teilnehmerinnen. „Wie eine Schnecke, die aus ihrem Häuschen kommt.“ Die Körper heben sich empor, verharren kurz in der Luft. „Beim Hochdrücken atmet ihr ein, beim Zurücksinken wieder aus“, ruft die Trainerin. Die Anstrengung ist den Frauen bei der Übung anzusehen.

Ihre Babys hingegen freuen sich über die Action. Bei den Trainingskursen „Fit dank Baby“ sind Kinder nicht nur willkommen, sie werden auch gezielt in die Übungen integriert. „Es gibt verschiedene Angebote, ab der Schwangerschaft bis zum Kleinkindalter“, erklärt Yvonne Gerber, die die Kurse für die Praxis Osteopathie heute donnerstags in der Fitnessarena in Xanten anbietet.

Beim aktuellen Rückbildungskurs machen es sich die Babys meist auf Decken gemütlich, während ihre Mamas in Reichweite schwitzen. „Die Übungen dienen vor allem dazu, die Beckenboden- und Bauchmuskulatur zu regenerieren und zu stärken, die während der Schwangerschaft und bei der Entbindung stark beansprucht worden sind“, erklärt Trainerin Gerber. Dabei werden die Kleinen auf den Decken immer wieder bespaßt, geküsst oder auf den Schoß genommen. „Gerade im Rückbildungskurs gehört viel Kuscheln zum Training dazu“, so Gerber.

Die Kinder werden bei den Übungen eingebunden. Hier hat sich Trainerin Yvonne Gerber den neun Wochen alten Paul von Mama Nadine Weißmann „ausgeliehen“. RP-Foto: beaw Foto: Wyglenda

Ist die Kondition wieder aufgebaut, geht es im Folgekurs „Fit dank Baby Mini“ (für Kinder zwischen drei und sieben Monaten) dann richtig zur Sache. Statt mit Hanteln formen die Frauen mit Hilfe ihrer Babys ihre Körper. Der Nachwuchs wird dafür in einem speziellen Tragegurt an den Bauch der Mutter geschnallt. „Die Mamas können sich richtig auspowern“, sagt Physiotherapeutin Gerber. „Und das Besondere ist: Das Trainingsgewicht wächst mit.“ Die Kurse „Fit dank Baby Maxi“ (für Kinder zwischen acht und 14 Monaten), Outdoor sowie Aqua ergänzen das Trainingsangebot.

An insgesamt 14 Standorten bietet die in Isselburg und Uedem ansässige Praxis Osteopathie heute die „Fit dank Baby“-Kurse an: Dazu gehören neben Xanten auch Isselburg, Rees-Haldern, Bedburg-Hau, Goch, Rhede, Bocholt, Kleve, Kevelaer, Uedem, Kalkar, Emmerich, Brünen und Weeze. Das Konzept hat 2007 eine junge Mutter aus Augsburg entwickelt, die nach ihrem ersten Kind die Erfahrung gemacht hatte, dass es für Mamas keine Möglichkeit gab, sich fit zu halten, ohne das Kind abgeben zu müssen.

Das Gleiche erlebte auch Yvonne Gerber. „Acht Monate nach meiner zweiten Entbindung hatte ich das dringende Bedürfnis, Sport zu machen“, erzählt die Physiotherapeutin. „Aber wenn man das Kind erst zu den Großeltern fahren muss, um zum Training zu gehen, und es dann wieder abholen muss, ist der halbe Tag um“, ergänzt Gerber. Also suchte sie nach einer Alternative, „ohne das Kind auslagern zu müssen“.

Die von der Xantenerin Saskia Klinke betriebene Praxis Osteopathie heute hatte damals mit als erste die noch neuen „Fit dank Baby“-Kurse angeboten. Gerber war auf Anhieb überzeugt, machte in Augsburg eine Zusatzqualifikation, um die „Fit dank Baby“-Trainerlizenz zu erlangen, und leitet seitdem selbst Kurse für die Praxis.

„Das Schöne ist, dass sich die Kurse ganz an den Bedürfnissen der Mütter orientieren“, sagt Gerber. Nicht nur, was die sportliche Leistung betrifft. „Bei uns ist es absolut in Ordnung, wenn jemand zu spät kommt, weil noch ein Windelwechsel anstand, wenn eine Mama sich beim Training in eine Ecke zurückzieht, um zu stillen, oder das Baby zwischendurch mal schreit“, erklärt die Trainerin.

Das weiß auch Nadine Weißmann zu schätzen. Gerade heute will Sohnemann Paul besonders viel Aufmerksamkeit von der Mama. Immer wieder muss die 38-Jährige das Training pausieren, um den neun Wochen alten Jungen zu füttern. „Hier ist das ganz entspannt“, sagt die Alpenerin. „Alle Teilnehmerinnen kennen solche Situationen ja selber.“ Statt komischer Blicke gibt es eine zusätzliche Kuscheleinheit.