Dormagener Familien und Hebamme berichten : Erstausstattung - Was ein Baby wirklich braucht

Dormagen Empfehlungslisten sollen beim Kauf der Erstausstattung fürs Baby helfen. Eine erfahrene Hebamme und zwei junge Familien geben Tipps, was nützlich ist, was man gebraucht kaufen und wo man sparen kann.

Wenn ein Baby unterwegs ist, ist die Freude groß. Besonders in den letzten Wochen der Schwangerschaft kümmern sich Familien intensiv um den Nestbau, denn für den neuen Erdenbürger will eine Erstausstattung besorgt werden. Und bevor man im Baby-Markt in einen Kaufrausch verfällt, ist es gut, sich im Vorfeld zu informieren, was das Baby wirklich braucht oder worauf man verzichten kann. Auch sollte man überlegen, ob man alles neu kaufen möchte, denn bei vielen Dingen kann man erheblich sparen, wenn man gebraucht kauft oder leiht. Wir haben mit Hebamme Violetta Misch und den Familien Sixt aus Rheinfeld und Schmitt aus Nievenheim gesprochen, die vor einigen Monaten beide ihr erstes Kind bekommen haben. Das sind ihre Tipps für werdende Eltern.