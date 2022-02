Dormagener Familie erzählt : Wenn aus „Dreien“ plötzlich „Vier“ werden

Ursula und Marcel Thomas nehmen sich viel Zeit für beide Kinder und Familienhund Finja. Foto: Michaelis, Judith (jumi)

Dormagen Den Spruch „Ein Kind ist kein Kind, zwei Kinder sind viele Kinder“ bekommen junge Eltern recht häufig zu hören. Wie man trotzdem gelassen bleibt, erzählen eine Familie aus Stürzelberg und eine Familienhebamme aus Dormagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie van Schyndel

Ein Baby zu bekommen, ist immer aufregend und birgt vielfältige Herausforderungen für die ganze Familie – auch, oder gerade wenn es das zweite, dritte oder vierte Kind ist. Charlotte ist das zweite Kind von Ursula und Marcel Thomas. Gemeinsam mit der dreijährigen Tochter Felicitas und Goldendoodle Finja wohnt die Familie in Stürzelberg. Ursula Thomas wirkt entspannt, das sei sie aber auch schon beim ersten Kind gewesen, sagt sie. Die richtige Balance zwischen beiden Kindern zu finden, sei jedoch eine Herausforderung, gibt sie zu. „Ich glaube aber, es ist wichtig, den Perfektionismus abzulegen“, meint sie. „Und zwar an sich selbst, an den Haushalt und alles drumherum.“

Die perfekte Balance zwischen dem Elternsein, zusätzlich den Haushalt in Schuss zu haben und auch noch einen Job auszuüben, sei kaum möglich. Daher rät sie, die eigenen Ansprüche herunter zu schrauben und auch mal Fünfe gerade sein zu lassen. „Man muss Prioritäten setzen“, meint sie. „Es macht mich nicht zu einer schlechten Mutter, wenn das Baby mal zwei Minuten schreit, während ich unter der Dusche stehe und nicht zu einer schlechten Hausfrau, wenn der Fußboden nicht frisch gewischt ist.“ Ursula ist Lehrerin an einer Förderschule, seit der Geburt von Charlotte vor drei Monaten in Elternzeit. In einem Jahr will sie wieder in ihren Beruf einsteigen. Ehemann Marcel arbeitet als Instandhaltungsplaner in der chemischen Industrie derzeit im Homeoffice.

Info Familienhebammen in Dormagen Nachsorge Jede Frau hat nach der Geburt eines Kindes Anspruch auf Nachsorge durch eine Hebamme. Die Leistung übernehmen die Krankenkassen. Herausforderungen Wenn Familien aus verschiedenen Gründen mehr Hilfe benötigen, können Familienhebammen bis zum ersten Geburtstag des Kindes die Familien unterstützen. Weitere Informationen gibt es beim Dormagener Sozialdienst oder auf der Internetseite der Stadt Dormagen. Noch mehr zum Thema Schwangerschaft und Baby lesen Sie hier auf unserer Themenseite.

Um Tochter Felicitas auf das neue Familienmitglied vorzubereiten und erst gar keine Eifersucht aufkommen zu lassen, haben Ursula und Marcel Thomas versucht, die große Tochter in möglichst vielen Bereichen mit einzubinden. „Wir haben ihr früh erzählt, dass ein zweites Baby unterwegs ist und mit ihr zusammen viele Sachen ausgesucht“, erzählt die Mutter. So durfte Felicitas mit neuen Spielsachen und Stofftieren für die kleine Schwester erst einmal selbst spielen. „Sie hat aber bereitwillig alles wieder abgegeben, was wir für Charlotte ausgesucht haben“, erzählt Ursula lachend. Als der Bauch runder wurde und manche Dinge wie das Heben vom Schoß ins Bett nicht mehr gut funktionierten, habe sie versucht, Alternativen zu finden und nicht zu sagen: „Das kann ich nicht mehr, weil das Baby im Bauch ist.“ Felicitas sollte sich nicht benachteiligt fühlen. Das habe geklappt. Auch jetzt, wo Charlotte auf der Welt ist, darf die große Schwester helfen, wenn es möglich ist. Und während die Mama der Kleinen eine neue Windel macht, wickelt Felicitas ihre Puppe, die sie von der Oma bei der Geburt ihrer Schwester geschenkt bekommen hat.

Um mit zwei kleinen Kindern auch die Partnerschaft nicht allzu kurz kommen zu lassen, rät Ursula Thomas, auch die kleinen Momente im Alltag für eine Zeit zu Zweit zu nutzen. „Wenn die Große im Kindergarten ist und die Kleine schläft, nehmen wir uns die Zeit, zusammen einfach einen Kaffee zu trinken und in Ruhe etwas zu besprechen“, erzählt sie. Wenn beide Kinder im Bett sind, versucht das Paar, den restlichen Abend gemeinsam zu verbringen. „Das ist kurz nach der Geburt natürlich noch etwas schwierig, aber mittlerweile schlafen beide zwischen 20 und 21 Uhr.“ Dass nach der Geburt wegen der Pandemie nicht so viel Besuch auf einmal kommen konnte, hat die Familie durchaus genossen. „So hatten wir ein wenig Zeit für uns, konnten uns selbst zunächst als Familie finden.“

Das hält auch Hebamme Susanne Huth für sinnvoll. „Das ist tatsächlich einer der wenigen Vorteile, die Corona mit sich bringt: Die Familien haben mehr Zeit und Ruhe“, sagt sie. Gerade am Anfang solle man sich die auch nehmen und ruhig äußern, wenn man niemanden empfangen möchte. Hilfe anzunehmen, sei ratsam, sei es beim Kochen, Einkaufen oder anderen Dingen. „Und wenn Besuch kommt, kann man sagen, man deckt den Tisch, aber der Besuch soll den Kuchen mitbringen“, meint sie. Als Hebamme hat sie Einblick in viele Familien, nicht nur in der klassischen Vor- und Nachsorge. Susanne Huth ist Familienhebamme bei der Stadt Dormagen. Zusammen mit ihrer Kollegin Violetta Misch betreut sie Familien mit besonderen Herausforderungen. Bei Bedarf können diese bis zum ersten Geburtstag des Kindes betreut werden. „Wir stehen den Familien dann mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Susanne Huth. Die Gründe für erhöhten Betreuungsbedarf sind vielfältig. Familien mit finanziellen Nöten, gesundheitlichen Problemen bei Mutter oder Kind, Wochenbettdepressionen, Suchtproblemen oder körperlichen Einschränkungen nutzen das Angebot.