Geburt in Viersen : Wie sich junge Eltern vernetzen können

Viersen Wer Mutter geworden ist, kann Austausch und Unterstützung gut gebrauchen. Ob beim Baby-Treff oder im Elterncafé trifft man Gleichgesinnte. Es gibt auch Angebote für Väter.

Vernetzung ist hilfreich und bringt Freu(n)de: Gerade für frisch gebackene Eltern oder Familien, die in eine neue Stadt ziehen, ist es von Vorteil, ein Netzwerk zu bilden, in dem sie sich austauschen und gegenseitig helfen können. Doch: Wo kann ich mich vernetzen? Und wobei hilft mir ein Netzwerk überhaupt? Kerstin Klein und Nicole Zimmermann vom Familienzentrum Heesstraße in Dülken sind Expertinnen im Netzwerken: „Hierin liegt auch die Stärke eines Familienzentrums“, sagen die Beiden. Neben dem normalen Kindertagesstätten-Betrieb hat das Familienzentrum auch zusätzliche Angebote für alle Familien aus dem Stadtteil im Programm: „Wir haben viele Kooperationspartner, mit denen wir unser Programm gestalten“, berichtet Klein. Bei den verschiedenen Veranstaltungen können sich Eltern miteinander vernetzen, austauschen und Hilfestellungen geben: „Generell sind alle Angebote super dafür geeignet, Kontakte zu knüpfen und besser in das Familienleben in unserem ,Dorf´ zu starten“, erklären die beiden Expertinnen. Auch das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung bietet zahlreiche Kurse und Workshops zum Netzwerken an: „So eine Kursgruppe wächst zusammen, es entsteht immer ein Austausch“, berichtet Geschäftsführerin Ruth Walter. „Oft entwickeln sich auch Freundschaften, die über den Kursus hinaus gehen“, so Diplom-Sozialpädagogin Manuela Boltz-Heuer.