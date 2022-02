Welche Frühförderung wichtig ist : Welche Baby-Kurse wirklich wichtig sind

Pekip-Kurse sind bei Eltern besonders beliebt, die Wartelisten lang. Hier gehen Mutter Mariette und Sohn Lio auf Entdeckungstour. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Viele Eltern wollen ihre Kinder schon möglichst früh fördern. Welches konkrete Angebot tatsächlich zur Familie passt, müssen Paare selbst herausfinden. Expertinnen raten: Wichtig ist, dass Mütter, Väter und Babys im Kurs Spaß haben.

Baby-Schwimmen, Baby-Massage, Kinder-Turnen oder Pekip: Angebote für die Frühförderung von Babys und Kleinkindern gibt es viele. Für Eltern ist es da nicht so leicht, den Überblick zu behalten und das Passende für sich und den Nachwuchs zu finden. Viele Familien stellen sich Fragen wie: Welchen Kurs sollte ich unbedingt machen? Wie viel kostet das? Und worauf sollte ich beim Kursanbieter achten?

Überlegungen, die auch Vera und Thomas Lottermoser durch den Kopf gingen, als Söhnchen Bo (1) sich ankündigte. Eins war dem Paar gleich klar: Egal wofür es sich entscheidet, es musste sich so früh wie möglich um einen Platz kümmern. Eines stand allerdings fest: Baby-Schwimmen wollten die Lottermosers unbedingt ausprobieren, „da können die Kleinen sich selbst noch einmal anders erleben als zuhause in der Badewanne“. Als um Mitternacht die Anmeldephase für das Angebot online startete, sei innerhalb von drei Minuten alles ausgebucht gewesen, erinnert sich Vera Lottermoser. Sie rät, sich so früh wie möglich zu informieren und anzumelden. Oder sich zumindest auf die Warteliste setzen zu lassen.

Info Wo Baby-Kurse angeboten worden Verschiedene Anbieter haben Eltern-Kind-Kurse im Programm: Elternschule EVK „Spiel und Bewegung für Babys im 1. Jahr“, 130 Euro, Suitbertusstr. 35, www.evk-duesseldorf.de Evangelische Familienbildung (efa): „Elternstart NRW: PEKiP, Eltern-Kind-Spielgruppen und mehr“, ab 90 Euro, Hohenzollern­str. 24, www.efa-duesseldorf.de/ DRK-Familientreff „Elternstart NRW: Babymassage, Eltern und Babys im 1. Lebensjahr“, 127 Euro (Babymassage: kostenlos), Jahnstr. 47, www.drk-duesseldorf.de Awo „PEKiP“, 9 x 2 Std. (verschiedene Stadtteile), 66,60 Euro, www.awo-duesseldorf.de

Wichtig bei der Auswahl war dem Paar, wer die Kurse anbot. „Das Schwimmen konnten wir über ein medizinisches Zentrum buchen. Die Kursleiterinnen sind Physiotherapeutinnen, das finden wir gut, weil sie noch einmal einen anderen Blick auf Kinder im Bewegungsablauf haben.“ Über das Familienforum ihrer katholischen Gemeinde meldeten sich die Lottermosers mit ihrem Sohn zusätzlich für einen Eltern-Kind-Kurs an. Zwölf Einheiten zu je zwei Stunden für 64 Euro findet das Paar „erschwinglich“.

„Es gibt viele wirklich gute Angebote für die kindliche Frühförderung. Deshalb ist eine Standard-Empfehlung nicht möglich. Paare müssen selbst herausfinden, was zu ihren Bedürfnissen passt“, sagt Lisa Fels. Die 39-Jährige ist seit 2010 Hebamme und hat selbst zwei Kinder. Wichtig sei, dass in einem Kursus auch die Eltern eingebunden werden. Für die Geschäftsführerin des Geburtshauses sind die beliebten Pekip-Kurse dabei eine von mehreren Möglichkeiten. Die Abkürzung Pekip steht für das Prager Eltern-Kind-Programm. Es wird eingesetzt, um die natürliche Entwicklung von Kleinkindern zu fördern. Die Babys dürfen frei auf dem Boden herumkrabbeln und haben dabei intensiven Kontakt zu ihren Eltern. Die Kursleiterinnen geben Anregungen für einfache Finger- oder Bewegungsspiele und schlagen Schmuse- und Schlaflieder vor. Sie müssen dafür im Vorfeld eine neunmonatige Fortbildung machen. „Am Ende zählt aber nicht so sehr der Titel des Angebots, das Ganze steht und fällt mit der Kursleiterin“, sagt Fels. Deshalb mache es Sinn, die Kursbeschreibung genauer unter die Lupe zu nehmen und auf die Botschaften zwischen den Zeilen zu achten. „Auch Mund-zu-Mund-Propaganda kann am Ende bei der Entscheidung helfen,“ meint Fels.

Wenn der Nachwuchs aus den Babyschuhen raus und langsam in die Kinderschuhe hineinwächst, wie Bo, der inzwischen auf seinen zweiten Geburtstag zusteuert, bieten sich Turnen oder Gymnastik für die weitere Förderung an. Zweimal in der Woche sind die Lottermosers mit ihrem Sprössling beim Kleinkindturnen im Sportverein. „Wir zahlen 70 Euro im Jahr. Dafür kann Bo balancieren, klettern und Koordination lernen“, sagt seine Mama. Bei aller Förderung war ihr und ihrem Mann Thomas vor allem wichtig, dass „unser Sohn Spaß hat und Kontakt zu anderen Kindern bekommt, bevor er in die Kita geht“. Das sei gerade während der Corona-Einschränkungen der letzten Monate ein Riesenvorteil. Ein Ansatz, den auch Heike vom Heede, die seit 20 Jahren Familien berät, unterstützt: „Es geht darum, den Kindern Zeit zu geben, sich selbst und die Welt zu entdecken, spielerisch und ohne Druck.“

Sozialverbände, die Kirchengemeinden, aber auch private Initiativen und Vereine bieten Baby- und Kleinkind-Kurse in allen Stadtteilen an (siehe Info). Da viele Wartelisten insbesondere für Wochenendtermine haben, empfiehlt es sich, möglichst früh zu buchen.

Bald bekommt der kleine Bo ein Geschwisterchen, schon jetzt sind seine Eltern mit der Suche nach passenden Kursen beschäftigt.