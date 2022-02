Entbindung ohne Ärzte in Dinslaken : Ein Kreißsaal, in dem die Hebammen das Sagen haben

Einer der heutigen Kreißsäle im St.-Vinzenz-Hospital. Die bestehenden drei Säle werden jetzt vollumfänglich modernisiert, und zudem wird ein neuer, hebammengeleiteter Kreißsaal geschaffen. Foto: St.-Vinzenz-Hospital / GFO

Dinslaken Dass die Geburt so natürlich wie möglich sein möge, das wünschen sich die meisten Eltern. Das St.-Vinzenz-Hospital in Dinslaken richtet in diesem Jahr einen „hebammengeleiteten Kreißsaal“ ein, in dem es genau darum geht. Es ist eines von 20 Krankenhäusern in NRW, die so ein Angebot jetzt schaffen.