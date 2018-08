DAK-Studie: Gesundheit von Kindern hängt von Bildung der Eltern ab

Berlin Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang zwischen der Gesundheit von Kindern und ihrem Elternhaus. Demnach sind Jungen und Mädchen in Familien mit niedrigem Bildungsstatus bis zu dreimal häufiger von bestimmten Erkrankungen betroffen als Kinder von Akademikern.

