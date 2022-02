Serie Schwangerschaft und Geburt : Rollend und tanzend die Welt entdecken

Bewegung zu Land oder Wasser ist für kleine Entdecker ein großer Spaß - wie hier im Schwimmbad des SV Bayer Uerdingen 08. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Auch Babys brauchen Bewegung – und die Eltern Abwechslung vom Windelalltag. Kurse wie Pekip, Babyschwimmen, Massagen und vieles andere bringen junge Familien auf Trab.

Von Jessica Kuschnik

Die ersten Wochen nach der Geburt sind wichtig, um zur Ruhe zu kommen und zu genießen. Doch irgendwann könnte die vermeintliche Idylle zwischen Windelwechseln, Brei kochen, mit Rasseln umherwedeln und Baby in den Schlaf wiegen auch eintönig werden. Da trifft es sich gut, dass die Kleinen einen angeborenen Entdeckungs- und Bewegungstrieb haben, der in diversen Kursen gestillt werden kann. So kommen die Mütter in den Austausch mit Gleichgesinnten, fördern ihr Baby und finden zurück in den Alltag. Wir geben einen Überblick über die Angebote in Krefeld.

Pekip und Co. In der Villa Sonnenschein des Helios Klinikums Krefeld bietet die Sozialpädagogin Frederike Seithümmer jeden Dienstag eine Mischung aus Pekip, Babymassage, Gesang und Spiel. Die achtwöchigen Kurse sind sehr beliebt. „Am besten meldet man sein Kind direkt nach der Geburt an“, sagt Seithümmer. Vor der Geburt anzufragen, sei verfrüht, denn manchmal merkten die Mütter, dass die erste Zeit doch etwas stressig ist und sie das Kind erst ein paar Monate älter werden lassen wollen, damit es mehr vom Kursus hat. Sie betont jedoch auch, wie wichtig solche Treffen für die Mütter sein können, die sich dort mit anderen über Themen wie Schlaf und Beikost unterhalten können, während die Kinder ihre Welt entdecken. „Die Kleinen sind dann aus dem Schlafalter raus und werden mobiler“, sagt Seithümmer. Die Kurse seien entwicklungsbegleitend, nicht entwicklungsfördernd. Man wolle die Kinder nicht unter Druck setzen, sondern ihnen Möglichkeiten eröffnen, schließlich habe jedes Kind sein eigenes Entwicklungstempo.

Info Wartelisten und Kosten für Kurse Anmeldung Für viel Kurse kann man sich ab der Geburt des Kindes anmelden oder auf Wartelisten setzen lassen. Man kann sich jedoch auch schon vorab bei den jeweiligen Anbietern informieren. Kosten Die kirchlichen Träger bieten einige kostenfreie Angebote an. Die Krankenkassen geben Auskunft, wann eine Kostenübernahme möglich ist.

Yoga und Co. Je schneller Mama nach Schwangerschaft und Geburt wieder fit ist, desto besser kann sie mit dem Nachwuchs herumtoben. Ein Rückbildungskursus ist daher unbedingt zu empfehlen. Die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse. Durchgeführt wird er von Hebammen oder anderen geschulten Experten. Angebote dazu gibt es beispielsweise in der Elternschule des Helios Klinikums. Bei Yoga mit Baby geht es vor allem darum, dass die Mütter wieder ins Gleichgewicht kommen. Doch auch die Babys kommen in Kontakt mit Gleichaltrigen und entdecken sich gegenseitig. Das Angebot gibt es vonseiten einiger Hebammen – am besten erkundigt man sich zunächst bei der eigenen.

Babymassage Ein ganz besonderes Wohlfühlerlebnis für Neugeborene ist Hautkontakt. Er baut Stress ab und wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Babys aus. Bereits ab vier Wochen können sich die Kleinen in Kursen von ihren Eltern verwöhnen lassen. Wie das geht, zeigt Frederike Seithümmer in der Villa Sonnenschein am Lutherplatz jeden Dienstag. „Die Babymassage gehört zu den beliebtesten Kursen. Daher sollte man sich direkt nach der Geburt des Kindes dafür anmelden“, sagt Seithümmer. Auch das Katholische Forum Krefeld-Viersen bietet an verschiedenen Standorten in Krefeld Babymassagekurse an.

Krabbelgruppen „Wahrnehmung und Bewegung“ heißt der Kursus des Katholischen Forums Krefeld-Viersen, der für Kinder ab fünf Monate an verschiedenen Standorten in Krefeld angeboten wird. Unter Anleitung können die Kinder spielen und Gleichaltrige entdecken, beobachten und mit ihnen in Kontakt kommen. Im Familienzentrum des Evangelischen Gemeindeverbandes gibt es ebenfalls Krabbelgruppen. Die Mütter können sich über Erziehungsfragen austauschen, während die Kinder herumtollen. Das Angebot ist kostenfrei. In der Elternschule des Helios wird der Kurs „Zeit des Entdeckens“ für Kinder im Alter von vier bis sechs Monate angeboten.

Musik und Tanz Babys sind unglaublich musikalisch und lieben rhythmische Bewegungen. Warum also nicht mit Baby im Tragetuch eine Runde tanzen? Möglich ist das im Kurszentrum Krefeld. Mawiba heißt das Tanzkonzept, bei dem die Kinder in der Tragehilfe sanft gewogen werden, während die Mütter Choreografien zur Beckenbodenstärkung und Verbesserung der Körperhaltung erlernen. „Daran können aber auch schon Schwangere teilnehmen“, sagt Trainerin Manuela Chopelin. Frauen, die gerade entbunden haben, sollten sechs bis acht Wochen warten und den Trainingsstart mit ihrem Frauenarzt absprechen. „Die Kurse sind sehr gut besucht, aber bisher sind noch alle Frauen untergekommen“, sagt Chopelin. Wenn die Kinder soweit sind, können sie bei den „Nappydancers“ selbst eine Runde abzappeln. Kursleiterin ist die gleiche, die auch die Mütter auf Trab hält. Hier übersteigt die Nachfrage oft das Angebot. „Man kann sich gerne sechs Monate vor dem gewünschten Kursstart auf die Warteliste setzen lassen. Dann hat man auch eine Chance, dass die Kinder einen Platz bekommen“, sagt Chopelin. Auch beim Evangelischen Gemeindeverband Krefeld geht es musikalisch zu: Im Musikgarten können Kinder bis zum Alter von 18 Monaten tanzen, singen und sich bewegen.

Bewegung im Park Hier geht es in erster Linie um die Mütter, doch auch die Babys freuen sich über die Tour an der frischen Luft. Mit Kind und Kinderwagen geht es unter Anleitung von Kursleiterin Kristina Stotz durch den Hülser Burgpark und bald auch durch den Krefelder Stadtpark. Konzipiert ist der Kursus als Zirkeltraining. Bei einer kostenlosen Probestunde können die Mütter schauen, ob sie und das Baby Spaß an der Bewegung im Freien haben. „Der Einstieg ist jederzeit möglich“, sagt Stotz, „jedoch sollte man nach der Geburt etwa acht Wochen warten.“ Wer noch nicht mit der Rückbildung begonnen hat, der kann sich beim Frauenarzt erkundigen, ob man schon fit genug ist, rät Stotz.