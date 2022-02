RP-Redakteure erzählen vom Elternsein : Volle Windeln, Geschrei und ein Lächeln, das alles ausgleicht

Ein Kind bringt das Leben von frisch gebackenen Eltern ganz schön durcheinander. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Eltern zu sein ist das Schönste der Welt, das sagen viele. Doch wie sieht es wirklich aus? Vier RP-Redakteure berichten ganz ehrlich, wie schwer das Leben manchmal auch sein kann.

Mit Mitte 20 bis Ende 30 kommt bei vielen Paaren auf jeden Fall ein Thema auf: Eine Familie gründen. Wer sich für Nachwuchs entscheidet, wägt ab: Habe ich Zeit für Kinder? Kann ich mir ein Kind finanziell leisten? Wird mich der Nachwuchs erfüllen? In unseren Themenwochen „Willkommen, Baby!“ geht es rund um die kleinen Wunder des Lebens. Doch nicht ist immer alles rosig. Vier RP-Redakteure berichten von schlaflosen Nächten, stinkenden Windeln und weichgelutschten Lebensmitteln. Dabei sind sie gnadenlos ehrlich.

Alle sagen: „Aber wenn es dann einmal lächelt…“ – und es stimmt!

Von Helene Pawlitzki

Ich denke gerade viel darüber nach, warum ich es relativ anstrengend finde, ein Baby zu haben – und gleichzeitig nicht einschlagen würde, böte mir jemand mein altes Leben an. Denn ich sehne mich durchaus nach dem, was früher war. Trockene Martinis. James Bond im Kino, ein langes heißes Bad am Sonntagnachmittag. Sich nachts im Bett umdrehen, ohne dass der Nachbar aufwacht und Milch verlangt. (Man stelle sich vor!) Und trotzdem – ich würde diese Realität nicht zurücknehmen im Tausch gegen mein aktuelles, an Herausforderungen wahrlich nicht armes Leben.

Weil das neue Leben eben beides mit sich bringt: furchtbare Zumutungen und wundervolle Glücksmomente.

Ein Buch, das wir zur Geburt geschenkt bekommen haben, trägt den treffenden Titel: „Aber wenn es dann einmal lächelt…“ Ja, so ist das. Wenn es einmal lächelt, vergisst man die soeben schlaflose Nacht und geht hocherhobenen Herzens in die nächste. (Vielleicht hat das Baby ja seitdem gelernt, selbst einzuschlafen? Kann doch sein!?)Es mögen die Hormone sein, die dazu führen, dass man Dinge okay findet, die man früher aus verschiedenen Gründen strikt von sich gewiesen hätte. Ich sage nur: Volle Windeln wechseln. Weichgelutschte Lebensmittel vom Boden aufheben und selbst essen. Fleischbrei.

Die sind wohl auch dafür verantwortlich, dass man gelegentlich Schwierigkeiten hat, in Erwachsenen-Gesprächen Sätze zu beenden. Man wird, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, ziemlich weich in der Birne vom Elternsein. Und trotzdem war es nie wichtiger, vernünftig zu handeln. Man lebt im Moment und soll langfristig denken. Man ist zur Selbstorganisation gezwungen, während das Chaos regiert. Man wird zum Schmusetier und gleichzeitig knallhart, wenn es um die Interessen des Nachwuchses geht. Wer da nicht ein bisschen verrückt wird, der macht es nicht richtig, oder?

Alte Ängste und Sorgen erscheinen plötzlich banal

Von Clemens Boisserée

Mir war immer klar, dass ich einmal Vater sein möchte - doch als dann das Kind auf der Welt war, fühlte ich mich zunächst mal völlig überfordert. Eine Mischung aus Freude, Neugierde, Sorge und Angst überkam mich - und ich fragte mich: Soll das so sein? Das gesellschaftliche Credo lautet doch: Die Geburt des ersten Kindes ist die pure Freude, der schönste Moment im Leben. Glücklicherweise weiß ich mittlerweile, dass genügend Eltern meiner Generation diese Gefühle und Gedanken kennen und teilen. Vermutlich, weil uns allen im Moment der Geburt im Unterbewusstsein klar wird: Jetzt wird‘s ernst, jetzt musst du erwachsen werden.

Fühlte man sich ohne Kind mit Anfang 30 noch recht jugendhaft, war in gewisser Weise sorg-, verantwortungs- und grenzenlos, wird mit dem Moment der Geburt zunächst Mal alles auf den Kopf gestellt. Prioritäten verschieben und Wahrnehmungen verändern sich. Beziehungen - ob zur Partnerin, zu langjährigen Freunden oder zur Familie - werden auf eine neue Probe gestellt. Verantwortungsbewusstsein und Organisationsgrad steigen in ungeahnte Höhen. Alte Ängste und Sorgen erscheinen plötzlich banal.

Der Comedian Michael Mittermeier hat sich vor ewigen Jahren mal in einer Show amüsiert: Eltern würden all diese vermeintlich negativen Einschränkungen und Veränderungen nur allzu gerne mit leidvoller Stimme vortragen - um dann begeistert zu enden mit: "Aber wenn das Kind dich dann einmal anlächelt, ist das alles vergessen." Und genauso ist es.

Bleibt mir ja weg mit Babys

Von Gregor Born (Name auf Wunsch von der Redaktion geändert)

Die folgende Meinung darf man kaum aussprechen, geschweige denn aufschreiben. Aber ich bin mir sicher, ich spreche für viele Menschen – insbesondere, aber längst nicht nur Männer - wenn ich sage: Bleibt mir ja weg mit Babys, wenn sie nicht gerade satt und zufrieden schlafen.

Selbstverständlich können sie nullkommanull dafür, aber die drei nervenzerfetzendsten Geräusche der Welt sind: Das Geschrei von Babys, das Gejammer von Babys und das Weinen von Babys. Ihr Sabber und Rotz ist nicht süßer als der von irgendjemand anderem auch, und auch ihr winziges großes Geschäft kann atemberaubend stinken. Sie sind egoistisch, launenhaft, wenig interaktiv und – Überraschung: Keinem noch so vernünftigen Argument zugänglich.

Das Schöne aber ist: All das geht vorbei. Bevor du dich versiehst, ist aus dem Baby ein Kleinkind geworden. Das bringt zwar seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich (ebenso wie das Kita- und das Grundschulalter, die Pubertät, und so weiter).

Vor allem aber hält es Glücksmomente bereit: Der kleine Mensch spricht mit dir, zeigt auf unfassbar rührende Weise Empathie mit jeder Puppe, jedem Stofftier, jedem Bauklotz. Zeigt auch dir seine Liebe und Dankbarkeit, seine Neugier und Freude. Bietet dir womöglich etwas von seinem Lieblingsessen an. Und gibt dir die Möglichkeit, die ganze Welt noch einmal neu zu entdecken. Du musst dich nur darauf einlassen.

Da frühstücke ich lieber manchmal alleine

Von Ina Schwerdtfeger

Morgens bin ich immer die Erste, die aufsteht – und die Letzte, die sich fertig angezogen und gefrühstückt hat, da ich erst schaue, dass meine beiden Jungs (1,5 und 4,5 Jahre) versorgt sind. Als Mama ist man irgendwie immer die Letzte. Und wenn ich dann zum Frühstücken komme, ist der Kaffee nicht mehr richtig warm. Beim Frühstück muss ich außerdem noch aufpassen, dass nicht irgendwer auf die Idee kommt, meins sei besser als sein eigenes und mir es vor der Nase wegzieht. Da frühstücke ich lieber manchmal allein.

Denn die Zeit bis alle ihre Jacken, Schuhe und Mützen angezogen haben und in der Kita angekommen sind, läuft mitunter etwas chaotisch ab. Nicht immer, aber immer wieder. Manchmal fragt mich mein Mann, wie unser Leben denn so war, bevor wir die beiden Kinder bekommen haben. Als wir am Wochenende noch ausschlafen, in Ruhe einen Stadtbummel machen und uns mit anderen verabreden konnten - ohne zuvor einen Babysitter zu organisieren. Auch schön war das, aber anders.

Muttersein ist ein 24-Stunden-Job, jeden Tag im Jahr. Doch egal wie gestresst und ausgelaugt ich manchmal bin, die Zeit mit meinen Kindern will ich nicht missen. Zum Beispiel, wenn einer der beiden ankommt, um mir zu zeigen, was er gemalt, gebastelt oder gebaut hat – und so um Anerkennung bittet. Oder sie sich einfach freuen und diese Freude mit mir teilen wollen. Aber auch, wenn sie Angst haben und einfach in den Arm genommen werden wollen.